CНИИП, Атомэнергомаш и Elkon Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в области локализации оборудования судового машиностроения

15 апреля 2019 года на площадке XI Международного форума «АТОМЭКСПО-2019» был подписан меморандум о стратегическом сотрудничестве и совместной деятельности между Машиностроительным дивизионом Росатома АО «Атомэнергомаш», АО «СНИИП» и Elkon Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S (Турция). Согласно документу стороны планируют развивать сотрудничество с целью реализации совместных проектов локализации производства определенных видов комплектующего оборудования, применяемого при сооружении кораблей и судов.

С российской стороны документ подписали Первый заместитель Генерального директора по атомной энергетике и новым бизнесам АО «Атомэнергомаш» Александр Ранцев, Генеральный директор АО «СНИИП» Игорь Бурцев, с турецкой – Управляющий директор Elkon Elektrik Sanayi ve Ticaret A.S Ерту Ясар (Ertuğ Yaşar).

Меморандум направлен на развитие партнерства и максимально возможный уровень применения российского оборудования, изделий и комплектующих при проектировании и строительстве заказов на российских верфях.

В рамках сотрудничества стороны проведут анализ применяемого на российских верфях судового комплектующего оборудования, а также подготовят программы замены и модернизации.

«Подписание данного документа открывает дополнительные возможности по локализации производства сложного технологического оборудования в сфере судостроения на территории России. Вместе мы сможем предлагать нашим партнерам современные технические решения, обеспечивающие надежную и эффективную работу оборудования, - отметил Александр Ранцев.