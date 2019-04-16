АО "Русатом Оверсиз" и GHP Group прорабатывают варианты энергоснабжения проекта освоения Суроямского месторождения

АО «Русатом Оверсиз» и GHP Group подписали Меморандум о взаимопонимании в отношении развития энергообеспечения проекта комплексного освоения Суроямского месторождения. Соглашение определяет возможный порядок реализации мероприятий по проекту сооружения атомной станции малой мощности (АСММ) на базе реакторной установки РИТМ-200, включая выбор площадки сооружения станции и разработку технико-экономического обоснования.

АСММ является оптимальным вариантом для энергообеспечения проекта комплексного освоения Суроямского месторождения в Челябинской области.

В ближайшее время АО «Русатом Оверсиз» и GHP Group создадут совместную рабочую группу для подготовки к реализации проекта сооружения АСММ и обсуждения дальнейших шагов.

Для справки:

Госкорпорации «Росатом» располагает огромным опытом применения малых модульных реакторов для российского ледокольного флота. В конце 2018 года состоялся энергопуск первой в мире плавучей атомной станции «Академик Ломоносов». Сегодня Росатом готов также предложить партнерам проект наземной АСММ с реакторной установкой РИТМ-200. Атомная станция данного типа предназначена для энергообеспечения изолированных или отдаленных территорий и потребителей. При этом АСММ отличают компактность, сокращенный период сооружения и повышенные стандарты безопасности.

Реализация проекта АСММ позволит обеспечить стабильным и надежным источником электроэнергии проект комплексного освоения Суроямского месторождения, создаст дополнительные возможности для привлечения инвестиций и социально-экономического развития региона.

АО «Русатом Оверсиз» - компания Госкорпорации «Росатом», отвечающая за продвижение на зарубежных рынках интегрированного предложения АЭС разной мощности и центров ядерной науки и технологий (ЦЯНТ).

GHP Group - финансовая группа, фокусирующаяся на прямых инвестициях и M&A.

Суроямское месторождение обладает запасами железной руды в объеме 13,8 млрд тонны. Срок разработки месторождения превышает 150 лет. В рамках реализация проекта комплексного освоения Суроямского месторождения будет осуществляться производство литой заготовки.

Пресс-служба АО «Русатом Оверсиз»