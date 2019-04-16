Александр Новак: "От тесного взаимодействия Минэнерго и Минприроды зависит раскрытие потенциала топливно-энергетического комплекса"

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в Расширенном заседании Коллегии Минприроды России под Председательством Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрия Кобылкина.

Александр Новак отметил, что от взаимодействия Минэнерго и Минприроды зависит развитие топливно-энергетического комплекса, раскрытие его потенциала.

«Ключевой задачей является создание стимулов коллективного использования природных ресурсов. Сегодня запасы нефти в России составляют почти 30 млрд тонн в категории АБС1+С2, но мы прекрасно понимаем, что около половины этих запасов нерентабельны при текущей финансово-фискальной системе», - сказал Министр энергетики.

Александр Новак также поделился планами по освоению углеводородов в Арктике, которые достигают 13 млрд тонн нефти и 54 трлн. куб. м. газа. По мнению Министра, успешная добыча природных ресурсов в регионе зависит от обеспечения достаточного стимула для инвестиций.

«Правительством утверждена «дорожная карта» по стимулированию добычи нефти, в рамках который наши ведомства совместно проводят инвентаризацию существующих запасов нефти и экономической целесообразности их разработки с целью определения необходимости дополнительного стимулирования их освоения», - добавил Александр Новак.

Дополнительные инвестиции в нефтедобычу могут составить до 600 млрд рублей в год, подчеркнул Министр. Не менее важным направлением работ является увеличение доли России на рынке СПГ до 15-20% к 2035 году при сохранении трубопроводных поставок.

«Потребуется оптимально использовать запасы Ямал-Гыданского полуострова, обеспечить ускорение геолого-разведочных работ в регионе и гибкость в использовании открытых запасов. Хочу особенно остановиться на ГРР. Мы полностью поддерживаем усилия Минприроды по наращиванию деятельности в этом направлении и считаем необходимым введение повышающих коэффициентов вычета», - сообщил Александр Новак.

Глава Минэнерго России также отметил необходимость продолжения цифровизации нефтяной отрасли.