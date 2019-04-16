Александр Новак: "От тесного взаимодействия Минэнерго и Минприроды зависит раскрытие потенциала топливно-энергетического комплекса"

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16 апреля 2019, 09:59
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ЭКОЛОГИЯ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в Расширенном заседании Коллегии Минприроды России под Председательством Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрия Кобылкина.
Александр Новак отметил, что от взаимодействия Минэнерго и Минприроды зависит развитие топливно-энергетического комплекса, раскрытие его потенциала.
«Ключевой задачей является создание стимулов коллективного использования природных ресурсов. Сегодня запасы нефти в России составляют почти 30 млрд тонн в категории АБС1+С2, но мы прекрасно понимаем, что около половины этих запасов нерентабельны при текущей финансово-фискальной системе», - сказал Министр энергетики.
Александр Новак также поделился планами по освоению углеводородов в Арктике, которые достигают 13 млрд тонн нефти и 54 трлн. куб. м. газа. По мнению Министра, успешная добыча природных ресурсов в регионе зависит от обеспечения достаточного стимула для инвестиций.
«Правительством утверждена «дорожная карта» по стимулированию добычи нефти, в рамках который наши ведомства совместно проводят инвентаризацию существующих запасов нефти и экономической целесообразности их разработки с целью определения необходимости дополнительного стимулирования их освоения», - добавил Александр Новак.
Дополнительные инвестиции в нефтедобычу могут составить до 600 млрд рублей в год, подчеркнул Министр. Не менее важным направлением работ является увеличение доли России на рынке СПГ до 15-20% к 2035 году при сохранении трубопроводных поставок.
«Потребуется оптимально использовать запасы Ямал-Гыданского полуострова, обеспечить ускорение геолого-разведочных работ в регионе и гибкость в использовании открытых запасов. Хочу особенно остановиться на ГРР. Мы полностью поддерживаем усилия Минприроды по наращиванию деятельности в этом направлении и считаем необходимым введение повышающих коэффициентов вычета», - сообщил Александр Новак.
Глава Минэнерго России также отметил необходимость продолжения цифровизации нефтяной отрасли.
«Не могу обойти стороной такую важную тему как цифровизация. Здесь нашими ведомствами ведется совместная работа над выстраиванием платформы для дальнейшей цифровизацией нефтегазовой отрасли. Единая база геологической информации и информации, полученной при бурении, оцифровка кернов, даст ту самую «пищу» для обучения искусственного интеллекта, позволит снизить себестоимость добычи и повысить скорость принятия решений», - завершил свой доклад Министр энергетики.