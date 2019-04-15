Дорожная карта по освоению российских месторождений Мирового океана появится в апреле

Минпромторг России представит в Минприроды России дорожную карту мероприятий, обеспечивающих технологическую готовность к освоению закрепленных за Россией месторождений в акватории Мирового океана. Это произойдет до конца апреля, рассказал Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров в ходе выступления на итоговой коллегии Минприроды России.

Одним из значимых направлений расширения ресурсной базы России является глубоководная добыча ресурсов Мирового океана.

У нас уже ведется ряд проектов по созданию буксируемых, телеуправляемых и автономных подводных аппаратов, способных вести разведку на разных глубинах. Аналогичным образом мы проводим системную работу по всему спектру оборудования для разведки и добычи на Арктическом шельфе, и уже начинаются испытания новых образцов по отдельным видам оборудования

- отметил Денис Мантуров.

По словам Министра, еще одним важным направлением взаимодействия двух ведомств стала доработка территориальных схем обращения с ТБО.

Это даст возможность консолидировать заказ на оборудование для мусороперерабатывающей отрасли, и наши предприятия экологического машиностроения смогут максимально удовлетворить эту потребность

- подчеркнул Денис Мантуров.

Кроме того, значительное внимание уделяется повышению доступности извлечения полезных ископаемых из недр и стимулирование предприятий в добыче редких металлов. Так, совместно с Минприроды Минпромторгом был разработан проект о снижении ставки налога на добычу полезных ископаемых.

Изменение НДПИ в отношении редких и редкоземельных металлов с 8% до 4,8% для новых проектов в течение 10-летнего периода стимулирует создание новых предприятий в этой важной отрасли. Этому же будут способствовать и подготовленные нами поправки в закон «О недрах» в части совершенствования добычи попутных полезных ископаемых и компонентов

- заключил глава Минпромторга России.