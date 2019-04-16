Энел Икс Рус, Челябинская область и Фонд "Сколково" подписали меморандум в сфере электромобильности и передовых решений в области электроэнергетики

В рамках Меморандума о взаимопонимании стороны намерены расширить технологическое сотрудничество в регионе в сфере электромобильности, хранения энергии и инновационных решений в области электроэнергетики.

Челябинск, 16 апреля 2019 г. – ООО «Энел Икс Рус», дочерняя компания Группы Enel в России, Министерство экономического развития Челябинской области и Фонд «Сколково» подписали Меморандум о взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества в регионе между сторонами в следующих областях:

· Изучение инициатив, направленных на развитие электромобильности в регионе, в том числе посредством возможного внедрения зарядной инфраструктуры для электромобилей и системы электрического общественного транспорта;

· Исследование возможностей повышения эффективности и устойчивого развития энергетической системы Челябинской области, в том числе благодаря интеграции систем хранения энергии и других инновационных решений в сфере электроэнергетики.

Меморандум был подписан Ириной Акбашевой, исполняющей обязанности первого заместителя Министра экономического развития Челябинской области, Олегом Дубновым, Вице-президентом, Исполнительным директором Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково», и Сергеем Киселёвым, Главой Энел Икс Рус.

Ирина Акбашева, и.о. первого заместителя Министра экономического развития Челябинской области, прокомментировала: «Вопросы электромобильности и электроэнергетики очень логично встраиваются в проблематику нашего региона. Будем искать направления сотрудничества, точки применения высоких технологий в этой сфере».

Сергей Киселёв, Глава Энел Икс Рус, прокомментировал: «Подписание данного соглашения является важным этапом для нашей компании, поскольку оно позволяет нам исследовать промышленный потенциал Челябинской области, предлагая наши инновационные решения в области электроэнергетики, такие как инфраструктура для электромобилей, системы хранения энергии и эффективные способы управления энергетической системой».

Олег Дубнов, Вице-президент, Исполнительный директор Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково», прокомментировал: «В Сколково более 70 компаний работают по тематикам, связанным с развитием современного транспорта. Модели транспортной отрасли, в частности общественный электротранспорт, беспилотное такси, электрокаршеринг, которые уже разрабатываются и внедряются в Сколково, могут стать хорошими наработками для применения в Челябинской области».

В рамках Меморандума стороны договорились обмениваться информацией, проводить испытания возможных пилотных проектов и сосредоточить свои усилия на стратегических направлениях сотрудничества, отмеченных в соглашении.

ООО «Энел Икс Рус» является членом Кластера энергоэффективных технологий Фонда «Сколково». Основная задача кластера – создавать среду для поддержки инновационных разработок, имеющих отношение к внедрению передовых технологических решений в области производства и эффективного использования энергетических ресурсов для развития новых трендов в промышленности. Фонд «Сколково» активно поддерживает ООО «Энел Икс Рус».

Enel X – это глобальная бизнес-линия компании Enel, которая занимается развитием инновационных продуктов и цифровых решений в секторах, где электроэнергетика демонстрирует наибольший потенциал к проведению трансформаций: в городах, домах, предприятиях и в секторе электротранспорта. Enel X занимает ведущие позиции в программе управления спросом по всему миру, отвечая за более чем 6 ГВт мощности по управлению спросом в Северной, Центральной и Южной Америке, Европе, Азии и Океании. В мае 2018 года компания зарегистрировала свое дочернее предприятие в России, ООО «Энел Икс Рус».

Фонд «Сколково» – некоммерческая организация, созданная по инициативе Президента РФ в сентябре 2010 года. Цель Фонда – создание экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На Фонд возложены функции управления Инновационным центром «Сколково», деятельность которого регулируется специальным законом, предоставляющим особые экономические условия стартапам, прошедшим специальную внешнюю технологическую экспертизу (сейчас их более 1800). В 2017 году выручка компаний-участников «Сколково» составила 79 млрд рублей, совокупная выручка за 8 лет существования проекта достигла 250 млрд рублей. В стартапах работает около 30 тыс. человек, из них более 5 тыс. на территории «Сколково». Запатентовано более 1300 разработок и технологических решений. Важной частью экосистемы «Сколково» является исследовательский университет – Сколковский институт науки и технологий (Сколтех), созданный и функционирующий при поддержке Массачусетского технологического института. Строительство инфраструктуры ИЦ «Сколково» за счет федерального бюджета завершено (построены Технопарк, Университет, Гимназия, дорожная и инженерная инфраструктура). Введено в эксплуатацию около 500 тыс. кв. м. В ближайшие 3 года эта цифра удвоится. Сайт: www.sk.ru