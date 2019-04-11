Филиал "Владимирэнерго" ввел 14 МВА трансформаторной мощности в I квартале 2019 года

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» продолжает развивать распределительную электросетевую инфраструктуру Владимирской области.

Инвестиционная программа энергетиков направлена на повышение надёжности и качества электроснабжения потребителей, создание условий для технологического присоединения к электросетям. За I квартал текущего года было введено в работу 14 МВА трансформаторной мощности и 81 км линий электропередачи.

Среди крупных инвестпроектов этого года можно выделить техническое перевооружение ПС 110 кВ «Кольчугино» в Кольчугинском районе.

Для технологического присоединения к сетям новых потребителей, в том числе льготных групп потребителей до 15 киловатт, филиал «Владимирэнерго» ввёл 5,3 МВА трансформаторной мощности и 56 км ВЛ. В целях повышения надёжности и качества электроснабжения населённых пунктов в различных районах области было реконструировано 25 км распределительных сетей 0,4 кВ. При реконструкции неизолированные провода заменяются на более надёжные самонесущие изолированные, деревянные опоры на железобетонные, увеличивается сечение провода, используются более мощные и энергоэффективные трансформаторы.

Выполнение инвестиционной программы - одно из приоритетных направлений деятельности филиала «Владимирэнерго». Ее реализация способствует повышению качества и надежности электроснабжения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, коммунальных и социальных объектов, бытовых потребителей; создает возможности для технологического присоединения новых потребителей к электросетям. Таким образом, энергетики вносят свой вклад в социально-экономическое развитие региона.