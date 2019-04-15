IEK GROUP на выставке "Город света" в Казани: самые интересные решения и инновации

В Казани завершилась XXIII специализированная выставка «Город света», где известные производители представили популярные предложения на рынке электротехники и светотехники, а также познакомили с новинками отрасли.

Выставка проходила в рамках Татарстанского энергетического форума по энергоресурсоэффективности «ТЭФ 2019». В экспозиции IEK GROUP общей площадью 54 кв. метра были самые интересные решения по всем направлениям работы компании. Посетители могли узнать об особенностях и преимуществах новинок светотехники и электротехники IEK®, продукции для телекоммуникаций ITK® и оборудования промышленной автоматизации ONI®.

Стенд IEK GROUP был по достоинству оценен президентом Республики Татарстан — Рустамом Миннихановым. Делегация правительства Республики Татарстан во главе с Рустамом Нургалиевичем ознакомилась с продукцией, представленной в экспозиции IEK GROUP, и отметила тот факт, что значительная часть оборудования производится в России.

В ходе деловой программы выставки 11 апреля сотрудники IEK GROUP провели для посетителей семинары и мастер-классы. Особый интерес вызвали мастер-класс по управлению освещением DALI и семинар по УЗДП (устройству защиты от дугового пробоя). Эти новинки IEK GROUP выпустила на рынок не так давно, и потребителям было любопытно узнать о возможностях системы управления освещением и об инновационном решении, которое применяется в УЗДП.