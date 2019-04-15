Новое одномодовое волокно малого диаметра повышенной гибкости

Подразделение специализированных волокон компании AFL (США) выпустило на рынок новые одномодовые оптические волокна серии VSS700 малого диаметра, обладающие высокой стойкостью к изгибам.

Волокна этой серии имеют покрытие толщиной 80 мкм и демонстрируют исключительно низкие потери при макроизгибах, высокий уровень совместимости с одномодовыми волокнами стандартного диаметра 125 мкм. Новые волокна серии VSS700 предлагаются со стандартными акрилатными покрытиями, но могут поставляться со среднетемпературными акрилатами (150ºC), с покрытиями из силикона-сополимера тефлон ПФА (200ºC) и полиимида (300ºС). Эти волокна характеризуются затуханием на длине волны 1550 нм <0,3 дБ/км и уровнем потерь при макроизгибах ≤0,1 дБ/изгиб при длине волны 1550 нм.

Новые волокна, обладающие низкими потерями, высокой стойкостью к изгибам, низкими потерями при сращивании с другими одномодовыми волокнами, имеют размер, на 41 процент меньший, чем стандартные 125-мкм волокна, и предназначены для областей применения, в которых требуются малый форм-фактор и изгибы с малым радиусом.