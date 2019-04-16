Представители Системного оператора приняли участие в совещании по вопросам развития ВИЭ и перспективам использования накопителя электрической энергии в Алтайской энергосистеме

Руководители Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай» (Новосибирское РДУ) и Представительства АО «СО ЕЭС» в Алтайском крае и Республике Алтай приняли участие в совещании по вопросам развития солнечной генерации и реализации пилотного проекта по установке промышленного сетевого накопителя электрической энергии в Алтайской энергосистеме.

В совещании под руководством первого заместителя Председателя Правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера участвовали министр регионального развития Республики Алтай Олег Пьянков, представители ООО «Авелар Солар Технолоджи», филиалов ПАО «МРСК Сибири» «Алтайэнерго» и «Горно-Алтайские электрические сети», филиала ПАО «ФСК ЕЭС» – Западно-Сибирское предприятие МЭС, ООО «Солнечная энергия+». Системный оператор на совещании представляли директор Новосибирского РДУ Дмитрий Махиборода, заместитель главного диспетчера по режиму Новосибирского РДУ Роман Калюжный и директор Представительства АО «СО ЕЭС» в Алтайском крае и Республике Алтай Виталий Магера.

Одним из основных вопросов рабочей встречи стало обсуждение дорожной карты, включающей организационно-технические мероприятия по обеспечению ввода в эксплуатацию в 2019 году новых солнечных электростанций (СЭС). Разработка дорожной карты была инициирована Новосибирским РДУ для обеспечения согласованности действий участников реализации проектов ввода СЭС. Согласно Схеме и программе развития ЕЭС России на 2019 – 2025 годы, в Республике Алтай предусмотрен ввод СЭС общей установленной мощностью 65 МВт. В частности, в текущем году планируется ввод Усть-Коксинской СЭС, Чемальской СЭС и второй очереди Ининской СЭС, установленной мощностью 40 МВт, 10 МВт и 15 МВт соответственно.

В ходе совещания Дмитрий Махиборода сообщил, что в 2019 году ОДУ Сибири и Новосибирское РДУ совместно с компанией «Авелар Солар Технолоджи» реализуют в Алтайской энергосистеме пилотный проект по организации дистанционного управления режимом работы Майминской солнечной электростанции (СЭС) мощностью 25 МВт. Технология позволяет обеспечить дистанционное управление мощностью электростанции, что в условиях отсутствия постоянного оперативного персонала на объекте увеличивает скорость реализации управляющих воздействий по приведению параметров электроэнергетического режима энергосистемы в допустимые пределы при предотвращении развития и ликвидации аварий в энергосистеме. Дмитрий Махиборода отметил, что дистанционное управление будет реализовано и на других строящихся в регионе СЭС с учетом опыта использованных в ходе реализации пилотного проекта организационных и технических решений. Он также рассказал о реализуемом совместно с компанией «Авелар Солар Технолоджи» проекте по разработке алгоритмов использования реактивной мощности СЭС для регулирования напряжения в сети 110 кВ.

Представители компании «Авелар Солар Технолоджи» представили доклад о реализации пилотного проекта по установке промышленного сетевого накопителя электрической энергии мощностью 1 МВт на Кош-Агачской СЭС. Накопитель может стать интегрирующим звеном между СЭС и энергосистемой, позволяющем сгладить неравномерность выработки солнечной электростанции и обеспечить надежное энергоснабжение запитанных от нее потребителей. Установка накопителя позволит проверить возможности солнечной электростанции выполнять регулирование частоты в выделенном на изолированную работу энергорайоне. Ввод в работу сетевого накопителя ожидается в течение второго квартала 2019 года после проведения испытаний. Возможность оснащения СЭС накопителями электроэнергии обсуждалась ранее в марте 2018 года на расширенном совещании в Правительстве Республики Алтай с участием представителей инновационного фонда «Центр стратегических разработок», компании «РОСНАНО», Системного оператора, электросетевых компаний, производителей оборудования и инвесторов. Дмитрий Махиборода отметил, что применение накопителя – это важный проект для исследования новых возможностей управления режимами энергосистемы Алтайского края и Республики Алтай.

Участники совещания договорились совместно обеспечить выполнение мероприятий по вводу в работу Усть-Коксинской СЭС, Чемальской СЭС и второй очереди Ининской СЭС. По итогам рабочей встречи также принято решение о разработке дорожной карты реализации пилотного проекта по установке промышленного сетевого накопителя электрической энергии в энергосистеме Алтайского края и Республики Алтай.