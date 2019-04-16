Росатом, ТМК и Группа Синара подписали соглашения о сотрудничестве

Госкорпорация «Росатом», ПАО «ТМК» и АО «Группа Синара» на полях XI Международного форума «АТОМЭКСПО-2019» подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предполагает развитие отношений и взаимодействие при реализации проектов на российском и международном рынках, включая следующие направления: взаимодействие в сфере производства и применения высокотехнологичной трубной продукции, включая совместную разработку новых типов труб из стали; планирование и реализация НИОКР по разработке новых марок сталей для применения в атомной отрасли и перспективных проектах; внедрение цифровых методов проектирования, управления производственными активами для повышения эффективности деятельности и обеспечения соответствия требованиям нормативно-технической документации заказчиков; применение новых технологий, в том числе с использованием композитных материалов, аддитивных технологий, в производстве железнодорожного транспорта; координация при разработке решений в рамках проектов по созданию и эксплуатации высокоскоростных железных дорог; взаимодействие по трансферу решений и технологий, реализованных в атомной отрасли по методам неразрушающего контроля и прогнозированию свойств материалов для других отраслей экономики; реализация элементов систем «Умный город» (внедрение информационно-телекоммуникационных технологий, платформенных решений и интеллектуальных систем управления городской инфраструктурой) при реализации социально-значимых проектов.

«Создание новых решений на стыке компетенций различных отраслей промышленности позволяет реализовывать эффективные проекты в энергетике, металлургии и других областях. Подписанное соглашение определяет ключевые направления сотрудничества между нашими компаниями, предполагаю, что практическая реализация соглашения позволит создать новые, конкурентоспособные предложения для российского и международного рынков», — отметил первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров.

«Как инновационные и высокотехнологичные компании ТМК и Госкорпорация «Росатом» имеют много общих подходов в научно-технической и производственной сферах. Уверен, что поступательное развитие наших отношений приведет к созданию уникальной продукции и разработке прорывных решений, востребованных в России и за рубежом. Подписанное сегодня между ТМК и Госкорпорацией «Росатом» соглашение формализует активную работу по ряду направлений, взаимодействие по которым уже реализуется на практике», — прокомментировал Александр Ширяев.

«Мы видим серьезный потенциал в совместной работе Госкорпорации «Росатом» и Группы Синара. Это многообещающее направление, которое приведет к безусловной синергии наших компетенций и по итогам даст прекрасный результат. Соглашение, которое сегодня подписали Группа Синара и Росатом, закладывает крепкий фундамент для долгосрочного сотрудничества в области импортозамещения и реализации перспективных проектов», — сказал генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский.

Для справки:

АТОМЭКСПО-2019 — Международный форум «АТОМЭКСПО» — главное событие мировой атомной отрасли. Крупнейшая выставочная и деловая площадка, на которой обсуждается современное состояние атомной отрасли, формируются тренды ее дальнейшего развития. Проводится ежегодно с 2009 года. В форуме участвуют руководители ключевых компаний мировой атомной отрасли, государственных структур, международных и общественных организаций, ведущие эксперты.

Госкорпорация «Росатом» — один из глобальных технологических лидеров. Входит в число крупнейших компаний Российской Федерации и крупнейших налогоплательщиков страны. Объединяет активы в области атомной энергетики, проектирования и сооружения АЭС, энергетического машиностроения. Госкорпорация «Росатом» является крупнейшей в России генерирующей компанией, которая обеспечила по итогам 2018 года 204,275 млрд кВт.ч электроэнергии (или 18,7% от общей выработки в стране). Росатом занимает 1 место в мире по величине портфеля зарубежных проектов (36 энергоблоков в 12 странах) и 2 место в мире по запасам урана. В сферу деятельности Росатома входит также выпуск оборудования и изотопной продукции для нужд ядерной медицины, проведение научных исследований, материаловедение, суперкомпьютеры и программное обеспечение, производство различной ядерной и неядерной инновационной продукции. Стратегия Росатома заключается в развитии проектов генерации чистой энергии, включая ветроэнергетику. Росатом объединяет свыше 400 предприятий и организаций, включая единственный в мире атомный ледокольный флот.

ТМК — Трубная Металлургическая Компания — является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора. ТМК объединяет более 20 предприятий, расположенных в России, США, Канаде, Румынии, Омане и Казахстане, и два научно-исследовательских центра в России и США. Наибольшую долю в структуре продаж компании занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в более 80 странах мира. ТМК поставляет продукцию в сочетании с широким комплексом сервисных услуг по термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных соединений, складированию и ремонту труб. Акции ТМК обращаются на Лондонской фондовой бирже и на Московской бирже.

Группа Синара — диверсифицированная компания, объединяющая предприятия различной отраслевой направленности. Приоритетными бизнес-направлениями являются транспортное машиностроение, девелопмент, металлоснабжение, финансовые услуги.

Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом», пресс-служба ПАО «ТМК»