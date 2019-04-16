Под сопредседательством заместителя Министра энергетики Российской Федерации Павла Сорокина и заместителя Министра нефти и природного газа Республики Индия Б.Н. Редди состоялось 22 заседание Российско-Индийской Рабочей группы по сотрудничеству в области энергетики и энергоэффективности.

В ходе заседания стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества в нефтегазовой, электроэнергетической и угольной отраслях. В частности, были определены основные направления российско-индийского взаимодействия в энергетике как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. По итогам заседания подписан протокол.