Специалисты "Оренбургэнерго" подключают к сети станции цифрового телевещания

Специалисты Беляевского РЭС Центрального производственного отделения (ПО) филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу Россети) - «Оренбургэнерго» выполняют комплекс мероприятий для технологического присоединения объектов телерадиовещательной сети в Беляевском районе Оренбургской области.

В поселке Карагач выполнено строительство линии электропередачи напряжением 0,4 кВ, установлено 12 железобетонных опор, смонтировано около километра самонесущего изолированного провода, установлена трансформаторная подстанция для обеспечения «второго» резервного питания объекта телерадиовещательной сети, строительно-монтажные и пусконаладочные работы завершены. В начале мая энергетики планируют подключить объект заявителя к сети.

Между филиалом «Оренбургэнерго» и предприятием телерадиовещательной сети заключены 3 договора технологического присоединения на подключение станций цифрового телевещания в Беляевском районе. В марте энергетики работали в поселке Буртинский. В августе сотрудники филиала «Оренбургэнерго» построят линию электропередачи напряжением 10 кВ и трансформаторную подстанцию напряжением 10/0,4 кВ в поселке Верхнеозерном Беляевского района.

С предприятием телерадиовещательной сети заключено 40 договоров технологического присоединения, объекты заявителя расположены в 30 районах Оренбургской области. Новые энергобъекты уже подключены в Светлинском, Первомайском, Кувандыкском, Адамовском, Курманаевском, Сорочинском районах.