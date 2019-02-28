Тульский электросетевой комплекс работает в штатном режиме

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» снят режим повышенной готовности в связи с завершением работ по восстановлению электроснабжения в районах Тульской области, пострадавших от сильного снегопада. Потребители региона получают электроэнергию в полном объеме по штатной схеме.

Напомним, что неблагоприятные погодные условия вызвали технологические нарушения на линиях электропередачи и привели к частичному ограничению электроснабжения потребителей ряда населенных пунктов Ясногорского, Ленинского, Киреевского районов.

В проведении работ в зоне ответственности филиала «Тулэнерго» были задействованы 18 бригад (36 человека, 18 единиц техники). Использовались 9 резервных источника электроснабжения (РИСЭ) мощностью 900 кВт. Приоритетом для энергетиков стало обеспечение электроэнергией социально значимых объектов.

Аварийно-восстановительные работы продолжались и в темное время суток до полного восстановления электроснабжения этих районов, оказавшихся в эпицентре стихии.

Энергетики находились на постоянной связи с органами власти, подразделениями МЧС, коммунальными службами.

В настоящее время в электросетевом комплексе Тульской области усилен контроль над функционированием оборудования и работоспособностью энергообъектов.