А. Муров выступил на отчетной конференции РНК СИГРЭ

Председатель Российского национального комитета СИГРЭ, глава ФСК ЕЭС Андрей Муров провел отчетную конференцию, посвященную итогам 47-й сессии международной ассоциации. Обсуждались практические кейсы внедрения в энергетике сквозных цифровых технологий, а также развитие в России производства конкурентоспособной на глобальном рынке электротехнической продукции. Рассмотрены ключевые для отрасли тенденции в эпоху цифровизации, декарбонизации и децентрализации.

Конференция прошла в научно-техническом центре ФСК ЕЭС (НТЦ ФСК ЕЭС). В ней приняли участие руководители базовых организаций РНК СИГРЭ – СО ЕЭС, НИУ «МЭИ», «Интер РАО», «РТСофт», а также представители компаний «Россети», «Роснефть», «Транснефть», РЖД, производители электротехнического оборудования, специалисты отрасли. Гостем конференции стал руководитель Шеньянского Института изучения трансформаторов (КНР) Сунь Яньхуна.

Одной из главных тем мероприятия стала цифровизация – рассматривались практические кейсы внедрения новых технологий в отрасли, перспективы использования решений в сфере машинного обучения и искусственного интеллекта, системы накопления энергии для управления спросом, блокчейна как основы для будущей системы децентрализованного обмена данными между потребителями и др.

Как отметил в своем выступлении А. Муров, популяризация результатов научно-технического сотрудничества, доступ российских специалистов к международной экспертизе – важная задача и преимущество участия в работе РНК СИГРЭ.

«Активизация научно-технического обмена не самоцель, а прикладной инструмент. Опираясь на эти знания, мы повышаем эффективность и надежность российской энергетики. Кроме того, они позволяют наращивать экспортный потенциал отрасли, адекватно оценивать востребованность и перспективные направления разработок», – сказал А. Муров.

На 47-й сессии СИГРЭ, состоявшейся в 2018 году в Париже, Россию представляли более 150 специалистов ведущих отраслевых организаций. В научную часть сессии было включено 35 докладов отечественных экспертов – рекорд за все 95 лет партнерства с ассоциацией. На технической выставке были презентованы новейшие российские решения в области цифровизации, сверхпроводимости, энергоэффективности и др. На полях мероприятия были подписаны соглашения по линии РНК СИГРЭ, НТЦ ФСК ЕЭС. Достигнуты договоренности о трансфере инновационных технологий из России в Индию и Португалию, реализации совместных проектов с организациями из США, Китая и Нидерландов.

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Международный Совет по большим электрическим системам высокого напряжения – СИГРЭ (Conseil International des Grands Réseaux Electriques – CIGRE) – крупнейшая неправительственная организация в области электроэнергетики, одна из наиболее авторитетных научно-технических ассоциаций мира. СИГРЭ был создан в 1921 году во Франции, сегодня он объединяет ученых и экспертов из 95 государств.

Отечественные специалисты принимают участие в работе ассоциации с 1923 года. С 1957 года работает Национальный комитет СИГРЭ, с 2015 года его возглавляет Председатель Правления ФСК ЕЭС А. Муров.

В настоящее время РНК СИГРЭ занимает первое место в Европе по числу участников. В рамках СИГРЭ действуют 16 международных исследовательских комитетов, в каждом из которых работают отечественные специалисты. Один из комитетов – по информационным технологиям – возглавляет представитель России. Молодежная секция РНК СИГРЭ является самой масштабной в мире – ежегодно в ее мероприятиях участвуют около 5 тыс. человек.

В ближайшее время Россия примет ряд важных мероприятий СИГРЭ, включая совместное заседание руководящих органов – управляющего комитета и технического совета, которое состоится летом 2019 года в Санкт-Петербурге.