Александр Новак оценил возможности цифровизации электросетевого комплекса "Объединенной энергетической компании"

Министр Энергетики Российской Федерации Александр Новак провел рабочую встречу по автоматизации основной производственной деятельности с руководством ПАО «Россети», АО «ОЭК» и АО «Инфотех групп». В частности, участники обсудили вопросы цифровизации электросетевого комплекса.



В рамках мероприятия Александру Новаку представили возможности программно-аппаратных комплексов, применяемых «Объединенной энергетической компанией» в процессе цифровизации электросетевого комплекса. Один из комплексов – система мониторинга и диагностики аварийности, которая позволяет ускорить процесс выявления технологических нарушений, сократить время работы диспетчера и ликвидации повреждений.