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Александр Новак оценил возможности цифровизации электросетевого комплекса "Объединенной энергетической компании"

цифровая энергетика, Цифровая трансформация 2030, Минэнерго

Министр Энергетики Российской Федерации Александр Новак провел рабочую встречу по автоматизации основной производственной деятельности с руководством ПАО «Россети», АО «ОЭК» и АО «Инфотех групп». В частности, участники обсудили вопросы цифровизации электросетевого комплекса.

В рамках мероприятия Александру Новаку представили возможности программно-аппаратных комплексов, применяемых «Объединенной энергетической компанией» в процессе цифровизации электросетевого комплекса. Один из комплексов – система мониторинга и диагностики аварийности, которая позволяет ускорить процесс выявления технологических нарушений, сократить время работы диспетчера и ликвидации повреждений.

Компания: Министерство энергетики РФ

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