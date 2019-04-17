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17 апреля 2019, 10:30
Рубрика: Встречи
Метки: МИНЭНЕРГО, ТЭК, МИРЭС
Отрасль: Электроэнергетика Нефтегазовая промышленность
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с Генеральным секретарем Мирового энергетического совета Кристофом Фраем.
В ходе беседы глава Минэнерго России отметил, что Минэнерго России придает большое значение взаимодействию с МИРЭС.
«Коммуникация в рамках МИРЭС предоставляет самые широкие возможности для выработки транспарентных подходов и стратегических решений в атмосфере тесного сотрудничества между странами и направлена на обеспечение стабильного развития мирового ТЭК», - добавил он.
Министр также подчеркнул, что Россия рассматривает МИРЭС в качестве одной из ведущих площадок взаимодействия мировых энергетических компаний, позволяющей обмениваться мнениями, вырабатывать общие стратегии, а также развивать и укреплять профессиональные деловые связи и контакты.
Кроме этого, Александр Новак рассказал о подготовке к проведению 25-ого Мирового энергетического конгресса.
«В ближайшее время мы планируем завершить работу по формированию организационного комитета по проведению МЭК-2022, в состав которого войдут представители российских ведомств, организаций и ведущих компаний ТЭК», - сказал глава энергетического ведомства.