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Встречи

Александр Новак встретился с Генеральным секретарем Мирового энергетического совета Кристофом Фраем

Минэнерго, ТЭК, МИРЭС

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с Генеральным секретарем Мирового энергетического совета Кристофом Фраем.

В ходе беседы глава Минэнерго России отметил, что Минэнерго России придает большое значение взаимодействию с МИРЭС.

«Коммуникация в рамках МИРЭС предоставляет самые широкие возможности для выработки транспарентных подходов и стратегических решений в атмосфере тесного сотрудничества между странами и направлена на обеспечение стабильного развития мирового ТЭК», - добавил он.

Министр также подчеркнул, что Россия рассматривает МИРЭС в качестве одной из ведущих площадок взаимодействия мировых энергетических компаний, позволяющей обмениваться мнениями, вырабатывать общие стратегии, а также развивать и укреплять профессиональные деловые связи и контакты.

Кроме этого, Александр Новак рассказал о подготовке к проведению 25-ого Мирового энергетического конгресса.

«В ближайшее время мы планируем завершить работу по формированию организационного комитета по проведению МЭК-2022, в состав которого войдут представители российских ведомств, организаций и ведущих компаний ТЭК», - сказал глава энергетического ведомства.

Компания: Министерство энергетики РФ

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