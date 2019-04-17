Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак встретился с Генеральным секретарем Мирового энергетического совета Кристофом Фраем.

В ходе беседы глава Минэнерго России отметил, что Минэнерго России придает большое значение взаимодействию с МИРЭС.

«Коммуникация в рамках МИРЭС предоставляет самые широкие возможности для выработки транспарентных подходов и стратегических решений в атмосфере тесного сотрудничества между странами и направлена на обеспечение стабильного развития мирового ТЭК», - добавил он.

Министр также подчеркнул, что Россия рассматривает МИРЭС в качестве одной из ведущих площадок взаимодействия мировых энергетических компаний, позволяющей обмениваться мнениями, вырабатывать общие стратегии, а также развивать и укреплять профессиональные деловые связи и контакты.

Кроме этого, Александр Новак рассказал о подготовке к проведению 25-ого Мирового энергетического конгресса.