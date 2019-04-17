Алтайский кабельный завод поставляет продукцию на всю Россию

Директор ООО «Алтайский кабельный завод» Алексей Плешков Изготовление кабеля Готовая продукция Изготовление кабеля

На фоне падения покупательской способности на рынке кабельной продукции сформировалась жесткая конкуренция. Под ее влиянием одни стремятся удешевлять изделия, снижая качество, в то время как другие внедряют новые технологии, проводят модернизацию и двигаются вперед.

Тем удивительнее пример, когда ежегодная борьба за рентабельность превращается не в банальную экономию на фонде зарплаты или ухудшении характеристик, а трансформируется в инновационное развитие на современной производственной площадке. Именно такие алгоритмы успешно внедряет ООО «Алтайский кабельный завод» («Алтайкабель»). В 2018 году здесь заработал цех с тремя современными линиями. Объем выпуска вырос в пять раз.

Перестройка на востребованность

Первые метры простейших проводов «Алтайкабель» выпустил в 1991 году. С тех пор счет идет уже на тысячи километров. Сегодня это крупный производитель широкого спектра кабельно-проводниковой продукции, выстроивший развитую дилерскую сеть по реализации в крупных региональных и федеральных центрах: Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске, Хабаровске. География распространения — вся Россия, Казахстан и Киргизия. С самых первых дней работы руководство делает упор на повышение качества и расширение ассортимента. Завод выпускает 150 видов кабельно-проводниковой продукции. Это провода неизолированные для воздушных линий электропередач, самонесущие изолированные провода (СИП), силовые общепромышленные кабели и кабели контрольные.

В 2018 году объемы производства выросли на 14 процентов. Открытие нового цеха позволило вывести мощности на качественно новый уровень. Ввод его в эксплуатацию дал новые рабочие места, сюда трудоустроились более 50 человек.

— Безусловно, с вводом цеха произошло увеличение объемов производства, изменилась и специализация, — рассказал директор ООО «Алтайский кабельный завод» Алексей Плешков. — Раньше мы ориентировались на неизолированный провод, но падение покупательской способности привело к снижению рентабельности. В новом цехе мы стали делать общепромышленный кабель и кабель СИП, расширили ассортимент. Несмотря на трудности, продолжаем изыскивать возможности для роста объемов производства. На очереди реконструкция старого цеха, куда мы уже приобрели линию для изготовления бронированных кабелей. В мае начнем ее монтаж.

Сегодня приоритетная продукция завода — самонесущие изолированные провода всех сечений под марками СИП2, СИП3 и СИП4. Энергетические компании активно используют их для реконструкций линий электропередач (ЛЭП) и нового строительства. У этих изделий множество преимуществ: отсутствует характерный для неизолированных линий риск схлестывания проводов и короткого замыкания, уменьшается ширина вырубаемой просеки при строительстве в лесу, требуется меньшая полоса отчуждения земли, низкие эксплуатационные расходы, затрудняется возможность незаконных подключений для кражи электроэнергии, возможность монтажа ЛЭП по фасадам зданий, что уменьшает количество опор.

После монтажа соответствующих линий на заводе, здесь начнут изготавливать бронированный кабель. С ним прокладывать любую сеть будет проще и надежнее. Он состоит из алюминиевых и медных жил, проводящих электричество, которые изолируются ПВХ-пластикатами. Поверх этого идет дополнительная броня, состоящая из многослойной обмотки оцинкованных стальных лент и далее защитный шланг из специальных ПВХ материалов. В результате получается сверхпрочный кабель, который качественно проводит ток, не требует дополнительной защиты от внешних факторов: влажности, коррозии, перепадов температур.

В партнерах — ведущие предприятия-гиганты

Неслучайно именно «Алтайкабель» выигрывал знаковые тендеры — на поставку проводов воздушных ЛЭП для стадиона и аэропорта в Калининграде, построенных к чемпионату мира по футболу 2018 года, а до этого участие в программе электрификации спортивных объектов при подготовке к Олимпиаде в Сочи. В числе постоянных заказчиков поспелихинского завода — «Газпром», «РЖД», «Роcнефть» и другие предприятия-гиганты. В Поспелиху приезжали специалисты компании «Роcсети» для аттестации оборудования и продукции «Алтайкабеля».

— На фоне высококонкурентного рынка кабельной продукции наш завод делает упор на качество и сроки исполнения, без этого привлечь заказчика невозможно, потому что цены уже и так все снизили до предела, — подчеркивает Алексей Плешков. — Наши проекты по модернизации — ответ на запросы рынка. Нельзя стоять на месте, надо развиваться. Сегодня жить с одним видом продукции невозможно. Нужно быть готовым, что завтра на твои изделия упадет спрос, и ты должен быстро переключиться на другой товар. Для этого необходимо обладать определенным набором оборудования, технологиями, квалифицированным персоналом.

На предприятии действует собственная корпоративная политика в области качества. Каждый сотрудник отвечает за высокий уровень эффективности труда. Если кратко, то это планирование, соответствие самым высоким стандартам и техническим регламентам, высокие потребительские свойства продукции, система менеджмента качества, регулярное обучение и повышение квалификации персонала.

Есть кадровая проблема, поскольку в Алтайском крае нет вузов, где готовят специалистов кабельной промышленности. Ближайший — в Томске, но там выпускников разбирают три местных завода. Для решения этого вопроса здесь развита система обучения персонала и институт наставничества. Будущие мастера начинают с самых азов, постепенно осваивая все тонкости и получая доступ к более сложной работе. В организации даже выпустили собственный учебник по производству кабельно-проводниковой продукции.

Атмосфера в коллективе основана на корпоративных ценностях, ответственном отношении к работе и принципе партнерских взаимоотношений всех сотрудников. Такой подход способствует наиболее полному раскрытию потенциала, профессиональному развитию и эффективному труду. Завод живет и развивается благодаря команде профессионалов, каждый из которых занимает свое место. Среди специалистов — опытные хозяйственники, предприимчивые менеджеры, квалифицированные рабочие, которые трудятся в одной команде, умело создают конкурентоспособную продукцию.

Для нормальной работы 150 человек здесь созданы все условия. Стабильная «белая» зарплата, которая превышает среднюю по региону, обеспечение необходимым инструментом, соблюдение всех положений охраны труда, полный соцпакет. Предприятие много помогает Поспелихе и району — от детей до пенсионеров. В 2017 году от него поступило свыше 50 млн рублей налогов в бюджеты различных уровней. Взяли шефство над детским садом. Летом 2017 года немало вложили в проведение олимпиады сельских спортсменов, зимой техника организации выполняет чистку дорог от снега.

«Алтайкабель» уверено сохраняет достигнутые позиции, продолжая делать упор на развитие. От его коллектива зависит многое, в этой работе не бывает мелочей. Ответственное отношение к делу позволяет не только успешно решать производственные задачи, но и заниматься модернизацией инфраструктуры, освоением современных технологий и новых мощностей.

Александр Захаров

MK.RU