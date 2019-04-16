Доступны промо-сайт и онлайн трансляция Отчетной конференции РНК СИГРЭ 17.04.2019

Продуктивная неделя
17 апреля 2019, 11:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика
На сайте РНК СИГРЭ доступен раздел Отчетной конференции по итогам 47-й Сессии СИГРЭ. В разделе доступна общая информация о Конференции и 47-й Сессии СИГРЭ, программа Конференции, спикеры и партнеры мероприятия. Во время проведения мероприятия в разделе Конференции будет вестись онлайн трансляция.
На сайте РНК СИГРЭ доступен раздел Отчетной конференции по итогам 47-й Сессии СИГРЭ: http://cigre.ru/47/.
В разделе доступна общая информация о Конференции и 47-й Сессии СИГРЭ, программа Конференции, спикеры и партнеры мероприятия.
Во время проведения мероприятия в разделе Конференции будет вестись онлайн трансляция.
Пользователям сайта будут доступны 2 плеера:
Трансляция №1:
10:00 - 12:00 Пленарное заседание.
12:45 - 18:00 Отчетные сессии Национальных исследовательских комитетов РНК СИГРЭ по итогам участия в 47-й Сессии СИГРЭ (НИК В5, С1, С2, С3, С4, С5, С6, D2).
Трансляция №2:
12:45 - 18:00 Отчетные сессии Национальных исследовательских комитетов РНК СИГРЭ по итогам участия в 47-й Сессии СИГРЭ (НИК А1, А2, А3, В1, В2, В3, В4, D1).
Приглашаем всех желающих к онлайн участию.
С уважением,
Исполнительная дирекция РНК СИГРЭ.