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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Доступны промо-сайт и онлайн трансляция Отчетной конференции РНК СИГРЭ 17.04.2019

Доступны промо-сайт и онлайн трансляция Отчетной конференции РНК СИГРЭ 17.04.2019

17 апреля 2019, 11:30
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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На сайте РНК СИГРЭ доступен раздел Отчетной конференции по итогам 47-й Сессии СИГРЭ. В разделе доступна общая информация о Конференции и 47-й Сессии СИГРЭ, программа Конференции, спикеры и партнеры мероприятия. Во время проведения мероприятия в разделе Конференции будет вестись онлайн трансляция.

На сайте РНК СИГРЭ доступен раздел Отчетной конференции по итогам 47-й Сессии СИГРЭ: http://cigre.ru/47/.

В разделе доступна общая информация о Конференции и 47-й Сессии СИГРЭ, программа Конференции, спикеры и партнеры мероприятия. 

Во время проведения мероприятия в разделе Конференции будет вестись онлайн трансляция.

Пользователям сайта будут доступны 2 плеера:

Трансляция №1:
10:00 - 12:00 Пленарное заседание.
12:45 - 18:00 Отчетные сессии Национальных исследовательских комитетов РНК СИГРЭ по итогам участия в 47-й Сессии СИГРЭ (НИК В5, С1, С2, С3, С4, С5, С6, D2).

Трансляция №2:
12:45 - 18:00 Отчетные сессии Национальных исследовательских комитетов РНК СИГРЭ по итогам участия в 47-й Сессии СИГРЭ (НИК А1, А2, А3, В1, В2, В3, В4, D1).

Приглашаем всех желающих к онлайн участию.

 

С уважением, 
Исполнительная дирекция РНК СИГРЭ.

Компания: РНК СИГРЭ

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