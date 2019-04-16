Доступны промо-сайт и онлайн трансляция Отчетной конференции РНК СИГРЭ 17.04.2019

На сайте РНК СИГРЭ доступен раздел Отчетной конференции по итогам 47-й Сессии СИГРЭ. В разделе доступна общая информация о Конференции и 47-й Сессии СИГРЭ, программа Конференции, спикеры и партнеры мероприятия. Во время проведения мероприятия в разделе Конференции будет вестись онлайн трансляция.

На сайте РНК СИГРЭ доступен раздел Отчетной конференции по итогам 47-й Сессии СИГРЭ: http://cigre.ru/47/.

В разделе доступна общая информация о Конференции и 47-й Сессии СИГРЭ, программа Конференции, спикеры и партнеры мероприятия.

Во время проведения мероприятия в разделе Конференции будет вестись онлайн трансляция.

Пользователям сайта будут доступны 2 плеера:

Трансляция №1:

10:00 - 12:00 Пленарное заседание.

12:45 - 18:00 Отчетные сессии Национальных исследовательских комитетов РНК СИГРЭ по итогам участия в 47-й Сессии СИГРЭ (НИК В5, С1, С2, С3, С4, С5, С6, D2).

Трансляция №2:

12:45 - 18:00 Отчетные сессии Национальных исследовательских комитетов РНК СИГРЭ по итогам участия в 47-й Сессии СИГРЭ (НИК А1, А2, А3, В1, В2, В3, В4, D1).

Приглашаем всех желающих к онлайн участию.

С уважением,

Исполнительная дирекция РНК СИГРЭ.