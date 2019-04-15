Энергетики филиала "Севкавказэнерго" повысили надежность работы ключевого питающего центра "Беслан-110"

В рамках мероприятий по повышению надежности и эффективности функционирования электросетевого комплекса Северной Осетии энергетики филиала МРСК Северного Кавказа – «Севкавказэнерго» (входит в ГК «Россети») выполнили капитальный ремонт оборудования подстанции 110 кВ «Беслан-110».

Питающий центр «Беслан-110» был введен в эксплуатацию в 1968 году. В период проводимой в 2012-2014 гг. масштабной реконструкции его мощность была увеличена до 50 МВА – взамен двух силовых трансформаторов по 16 МВА были установлены новые – по 25 МВА каждый.



Сейчас в ходе проводимых работ хозяйственным способом, т.е. силами собственного ремонтного персонала Бесланской группы подстанций, отремонтированы четыре масляных выключателя 35 кВ, шесть разъединителей 35 и 110 кВ, произведена замена шести вводов на вакуумном выключателе 35 кВ.



В конце 2018 года на подстанции смонтировано и введено в работу современное цифровое устройство связи и телемеханики в рамках реализации Программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации (ССПИ) – так внедряются элементы цифровизации сети за которыми большое будущее. ССПИ предназначена для обработки и трансляции в Центр управления сетями филиала МРСК Северного Кавказа - «Севкавказэнерго» и в диспетчерский центр филиала ОАО «СО ЕЭС» Северокавказское РДУ данных о функционировании основного и вспомогательного оборудования энергообъектов, необходимых для анализа и достоверной оценки текущего состояния подстанций, а также для своевременного выявления и снижения риска аварийных ситуаций.



Подстанция «Беслан-110» является одной из самых крупных в республике. От нее распределяется электроэнергия на питающие центры 35-110 кВ, расположенные в других районах Северной Осетии. Энергообъект является источником электроснабжения предприятий малого и среднего бизнеса, социально-бытовых, коммунальных объектов, крупных промышленных и сельскохозяйственных предприятий района и в целом более чем 37 тысяч жителей города Беслан. Своевременный ремонт энергооборудования на подстанции снизит риск их повреждения и возникновения аварийных режимов в сети. А качественное и своевременное проведение работ позволит обеспечить надежным электроснабжением потребителей в любое время года.