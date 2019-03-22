Калугаэнерго: выполнение ремонтной программы – в приоритете

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – «Калугаэнерго» своевременно выполняет годовую ремонтную программу, направленную на повышение надежности электроснабжения потребителей Калужской области, в том числе во время отопительного периода.

Активная фаза ремонтной кампании начнется в конце апреля. Но часть работ энергетики уже выполнили. В 1-м квартале 2019 года сотрудники Калугаэнерго отремонтировали 33 трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ и 305 км воздушных линий (ВЛ) всех классов напряжения. Произведена замена 70 опор и 1701 изолятора.



Для минимизации риска повреждения ВЛ из-за перекрытия на поросль и падений деревьев на провода филиал «Калугаэнерго» расчистил от древесно-кустарниковой растительности более 247 га трасс воздушных линий в Бабынинском, Ферзиковском, Тарусском, Ульяновском, Козельском, Перемышльском и Медынском районах. Также ведутся работы по расширению просек вдоль воздушных линий электропередачи. Напомним, в 2018 году филиал «Калугаэнерго» завершил реализацию многолетней программы по расширению просек на линиях 35-110 кВ, все они расширены до охранных зон. Сейчас эта работа продолжается в распределительных сетях.



Всего в этом году калужские энергетики планируют отремонтировать оборудование на 25 подстанциях 35-110 кВ, также будет выполнен ремонт 932 трансформаторных подстанций, более 2630 км линий электропередачи. План расчистки просек составляет 1604 га трасс ВЛ всех классов напряжения.



До начала активной стадии ремонтной кампании будут завершены все необходимые мероприятия по подготовке персонала к работе в сезон массовых работ: обучение, дополнительные инструктажи по охране труда и проверки готовности.



В филиале «Калугаэнерго» подчеркивают, что реализация ремонтной программы – одно из приоритетных направлений деятельности, так как своевременное и качественное выполнение всех запланированных мероприятий повысит надежность электроснабжения потребителей региона и позволит подготовить электросетевой комплекс к успешному прохождению предстоящего отопительного сезона.