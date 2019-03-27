Константин Носков выступил на расширенной коллегии Роскомнадзора

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Константин Носков выступил на расширенном заседании коллегии Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Министр отметил, что в своей многопрофильной деятельности Роскомнадзор широко использует новейшие информационные и телекоммуникационные технологии, активно внедряет электронные услуги. Так, в минувшем году осуществлен переход к уведомительному порядку регистрации радиоэлектронных средств (РЭС) в электронном виде: утверждены требования к формированию реестра зарегистрированных РЭС и высокочастотных устройств, к предоставлению выписки из этого реестра и сама форма выписки. Реестр введен в эксплуатацию.

Кроме того, разработан и согласован проект поправок в закон «О связи» в части сокращения срока принятия решения о присвоении радиочастоты или радиочастотного канала для РЭС гражданского назначения. Законопроект планируется внести в Правительство России уже в этом квартале.

Константин Носков также отметил работу Роскомнадзора при подготовке и во время чемпионата мира по футболу: федеральная служба, в частности, обеспечивала упрощенный порядок получения разрешительных документов для организаторов и участников соревнований, осуществляла мониторинг качества связи на спортивных объектах. В ходе радиоконтроля в городах чемпионата Роскомнадзор обеспечил беспомеховую работу РЭС организаторов, участников и гостей первенства.

В России растет количество средств массовой информации, констатировал глава Минкомсвязи России. Роскомнадзор оперативно их регистрирует, обращает внимание СМИ на имеющиеся ошибки и недостоверную информацию в документах, дает исчерпывающие разъяснения. При этом министр обратил внимание, что при проверках федеральной службе следует делать акцент на действительно серьезных нарушениях, а не искать недостатки ради галочки.

«Мы получаем достаточно большое количество жалоб от участников индустрии на такие придирки, как неправильно указанная возрастная маркировка или неверная фамилия выпускающего редактора. Понятно, что формально это нарушения, но надо исходить из того, что мы должны бороться с теми нарушениями, которые приносят вред. Мы должны прощать подобные непреднамеренные ошибки СМИ и оперативно их устранять вместе с самими изданиями в рабочем порядке», — отметил министр.

В 2018 году Роскомнадзор успешно провел организационно-структурные преобразования. Объединены предприятия радиочастотной службы, что позволило не только повысить качество управления ею, но и придать ей новые функции по защите граждан страны от противоправной информации. Совершенствуется структура территориальных органов Роскомнадзора, повышается уровень взаимодействия между его собственными структурными подразделениями и с другими заинтересованными ведомствами, проводится активная кадровая работа.

«Все это дает основания полагать, что Роскомнадзор и далее будет исполнять возложенные на него полномочия на высоком профессиональном уровне. Со стороны Минкомсвязи готов оказать необходимую поддержку», – добавил глава Минкомсвязи. При этом он рассчитывает на деятельное участие федеральной службы в решении новых задач, которые ставит реализация нацпрограммы «Цифровая экономика», в том числе в контроле подключения социально значимых объектов к высокоскоростному интернету.

Константин Носков также предложил провести ревизию контрольно-надзорных функций Роскомнадзора и, возможно, отказаться от каких-то из них.

«Сфера деятельности Роскомнадзора сегодня чрезвычайно широка. Надо проанализировать, от каких полномочий можно и нужно отказаться. Контрольные функции, безусловно, важны, но их не должно быть слишком много, и это то требование, которое сегодня выдвигает перед нами руководство страны, это одна из важнейших задач на ближайший год», – добавил министр.

По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, с момента подписания Президентом России указа о создании федеральной службы в 2008 году количество ее полномочий выросло более чем в 4 раза – с 35 до 147.