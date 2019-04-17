Круглый стол по освещению для силовых структур пройдёт на МВТФ "Армия-2019"

В рамках выставки “Энергетика и электротехника” и РМЭФ 2019
портал RusCable.Ru организует деловую сессию о кабельном бизнесе
17 апреля 2019, 13:22
Рубрика: Мероприятия
Метки: АРМИЯ-2019
Отрасль: Электротехника ВПК (военно-промышленный комплекс)
27 июня 2019 года в подмосковной Кубинке в рамках программы Международного военно-технического форума «Армия-2019» при поддержке ассоциации АПСС организуется круглый стол «Особенности применения энергоэффективных светотехнических решений на объектах военно-строительного комплекса».
Цель круглого стола: обсудить особенности выбора и эксплуатации современных осветительных решений для нужд оборонного комплекса страны, ознакомиться с опытом успешных внедрений светодиодного освещения с учётом специальных требований и климатических особенностей.
К участию приглашены специалисты Штаба МТО МО РФ, Департамента строительства МО РФ, Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России, ФКУ «Управление капитального строительства МЧС России», ФГУП «УСС» ФСБ России, Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта ФСИН России, руководители профильных учебных заведений, представители предприятий ОПК.
На обсуждение участников круглого стола будут вынесены следующие вопросы:
В 2018 году в работе аналогичного круглого стола на МВТФ «Армия» приняли участие 50 специалистов.
Контакты:
Тел: +7 (495) 287-4412, info@promlight-expo.ru, www.promlight-expo.ru/army
Организатор МВТФ «Армия-2019»: Министерство обороны РФ
Оператор МВТФ «Армия-2019»: компания «МКВ», тел. +7 (495) 607-8805 д.413, ruleva@expo-m.ru
Оператор инновационного салона «Промышленная Светотехника - Армия» - компания «Белтеко».