Круглый стол по освещению для силовых структур пройдёт на МВТФ "Армия-2019"

27 июня 2019 года в подмосковной Кубинке в рамках программы Международного военно-технического форума «Армия-2019» при поддержке ассоциации АПСС организуется круглый стол «Особенности применения энергоэффективных светотехнических решений на объектах военно-строительного комплекса».

Цель круглого стола: обсудить особенности выбора и эксплуатации современных осветительных решений для нужд оборонного комплекса страны, ознакомиться с опытом успешных внедрений светодиодного освещения с учётом специальных требований и климатических особенностей.

К участию приглашены специалисты Штаба МТО МО РФ, Департамента строительства МО РФ, Департамента по материально-техническому и медицинскому обеспечению МВД России, ФКУ «Управление капитального строительства МЧС России», ФГУП «УСС» ФСБ России, Управления капитального строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта ФСИН России, руководители профильных учебных заведений, представители предприятий ОПК.

На обсуждение участников круглого стола будут вынесены следующие вопросы:

стандартизация и контроль качества осветительных приборов,

влияние качества освещения и светодизайна рабочих мест на работоспособность, реакцию,

внимание и психо-физическое состояние сотрудников,

внимание и психо-физическое состояние сотрудников, современная практика освещения складов, помещений и территорий,

световая сигнализация и светомаскировка для специального и грузового транспорта,

перспективы использования инновационных источников света и новых технологий управления освещением («умного» освещения),

световая среда в учебных заведениях МО и других силовых ведомств. Опыт модернизации освещения в школах и вузах РФ, зарубежная практика.

В 2018 году в работе аналогичного круглого стола на МВТФ «Армия» приняли участие 50 специалистов.

Контакты:

Тел: +7 (495) 287-4412, info@promlight-expo.ru, www . promlight - expo . ru / army

Организатор МВТФ «Армия-2019»: Министерство обороны РФ

Оператор МВТФ «Армия-2019»: компания «МКВ», тел. +7 (495) 607-8805 д.413, ruleva @ expo - m . ru

Оператор инновационного салона «Промышленная Светотехника - Армия» - компания «Белтеко».