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Модернизация

Сахаэнерго ввело в эксплуатацию новую ДЭС в Верхневилюйском районе Якутии

Сахаэнерго ввело в эксплуатацию новую ДЭС в Верхневилюйском районе Якутии

17 апреля 2019, 12:59
Рубрика: Модернизация
Метки: ЯКУТСКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Якутскэнерго

В селе Туобуя Верхневилюйского района введена в эксплуатацию новая дизельная электростанция АО «Сахаэнерго» (входит в ПАО «Якутскэнерго»).

ДЭС контейнерного типа построили и смонтировали специалисты Производственного центра Сахаэнерго. Она состоит из операторской, помещения топливо-маслоподготовки, сетевой, насосной и ремонтной мастерской. В модульных блоках станции разместили 5 дизель-генераторных установок российского производства общей мощностью 450 кВт, они обеспечат надежное электроснабжение жителей Туобуя. Сейчас энергетики проводят работы по возведению дополнительных линий электропередачи.

Подготовка к модернизации автоматизированной станции началась еще в прошлом году. Энергетики обновили внутрипоселковые распределительные сети, установили новую трансформаторную подстанцию. Весной 2018 года были доставилены девять блок-модулей, в ноябре автозимником - дизель-генераторы.

«Обновленная станция внесет свой вклад в развитие Туобуя. Увеличение мощности позволит присоединять новые объекты в населенном пункте. Теперь жители могут быть уверены в стабильности и надежности энергоснабжения, а наши сотрудники работать в улучшенных условиях труда», - подчеркнул заместитель исполнительного директора АО «Сахаэнерго» Гаврил Алексеев.

Пресс-служба АО «Сахаэнерго»

Компания: ПАО "РусГидро"

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