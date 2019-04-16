Системный оператор обеспечил режимные условия для включения второй ВЛ 500 кВ Донская – Старый Оскол для выдачи мощности Нововоронежской АЭС-2

Специалисты АО «СО ЕЭС» разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для проведения испытаний и включения в работу воздушной линии электропередачи (ВЛ) 500 кВ Донская – Старый Оскол №2 в рамках реализации схемы выдачи мощности Нововоронежской АЭС 2.

В обеспечении режимных условий участвовали специалисты исполнительного аппарата Системного оператора и филиалов АО «СО ЕЭС»: «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Центра» (ОДУ Центра), «Региональное диспетчерское управление энергосистем Курской, Орловской и Белгородской областей» (Курское РДУ) и «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Воронежской области» (Воронежское РДУ).

Строительство ВЛ 500 кВ Донская – Старый Оскол №2 протяженностью 102,6 км с реконструкцией подстанции (ПС) 500 кВ Старый Оскол велось в рамках инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС». Подстанция 500 кВ Старый Оскол является одним из питающих центров Северного энергорайона Белгородской области, где расположены предприятия АО «Лебединский ГОК», АО «Стойленский ГОК», ОАО «КМАруда», тепличный комплекс ООО «Гринхаус». Ввод новой ВЛ 500 кВ в рамках реализации схемы выдачи мощности Нововоронежской АЭС-2 повышает надежность электроснабжения этих крупных промышленных потребителей.

В ходе строительства ВЛ 500 кВ Донская – Старый Оскол №2 на ПС 500 кВ Старый Оскол была смонтирована новая ячейка 500 кВ с двумя элегазовыми выключателями 500 кВ и выполнены перезавод существующей ВЛ 500 кВ Донская - Старый Оскол №1 во вновь смонтированную ячейку и подключение новой ВЛ 500 кВ Донская – Старый Оскол №2 в освободившуюся ячейку. Также проведено оснащение построенной ВЛ 500 кВ современными микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики, изменена логика работы противоаварийной автоматики (АОСН) на ПС 750 кВ Металлургическая.

В процессе реализации проекта строительства ВЛ 500 кВ Донская – Старый Оскол №2, специалисты исполнительного аппарата, ОДУ Центра, Курского и Воронежского РДУ принимали участие в подготовке и согласовании технического задания на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной документации, в приемке в опытную эксплуатацию каналов связи и системы сбора и передачи телеметрической информации, участвовали в разработке программы комплексного опробования вводимого оборудования.

В ходе подготовки к комплексным испытаниям специалистами Системного оператора выполнены расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания с учетом ввода в эксплуатацию новой ВЛ, проведены расчеты величин токов короткого замыкания и параметров настройки (уставок) устройств релейной защиты в прилегающих сетях, протестированы каналы связи и системы сбора и передачи телеметрической информации в диспетчерские центры АО «СО ЕЭС».

Во время испытаний с включением в транзит ВЛ 500 кВ Донская – Старый Оскол №2 специалисты Системного оператора обеспечили устойчивую работу Объединенной энергосистемы Центра. Успешное завершение комплексных испытаний подтвердило готовность ВЛ 500 кВ Донская – Старый Оскол №2, а также нового оборудования ПС 500 кВ Старый Оскол к вводу в работу.

Разработанный и реализованный специалистами Системного оператора комплекс режимных мероприятий позволил осуществить весь комплекс работ по вводу в работу ВЛ 500 кВ Донская – Старый Оскол №2 без нарушений электроснабжения потребителей и корректировки графиков ремонта оборудования электросетевых и генерирующих компаний.