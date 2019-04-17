Ачхой-Мартановские энергетики реализуют ремонтную программу

Специалисты управляемого МРСК Северного Кавказа АО «Чеченэнерго» (входит в ГК «Россети») продолжают реализацию ремонтной программы 2019 года на электросетевых объектах Чеченской Республики.

Так, с начала ее старта энергетики Ачхой-Мартановских районных электрических сетей уже выполнили ряд мероприятий по улучшению качества и надежности электроснабжения потребителей, а также снижению потерь в своих сетях. В работах задействовано десять специалистов, при необходимости привлекается до пяти единиц специализированной техники.



Всего в районе 12 населенных пунктов, где энергетикам Ачхой-Мартановских РЭС предстоит улучшить качество энергоснабжения. В Катар-Юрте ремонтная программа персоналом АРЭС уже активно выполняется: произведена обрезка крон деревьев, заменены 24 рубильника 0,4 кВ на 12 трансформаторах, выправлено 15 опор линий электропередачи 0,4/10 кВ. Здесь же проведены демонтажно-монтажные работы по замене ветхого провода на провод АС – 25 протяженностью 800 м.



Впереди у энергетиков немалый объем работ предстоит провести капитальный ремонт воздушной линии электропередачи 0,4/10 кВ протяженностью 24 км: произвести замену 75 опор ЛЭП, провода протяжённостью 17,53 км, 356 изоляторов, а также выполнить капитальный и текущий ремонты 34 трансформаторных подстанций, силового трансформатора и т.д.



Главный инженер Ачхой-Мартановских районных электросетей Иса Ахметгиреев отметил, что вся ремонтная программа в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду будет выполнена согласно графика. Это, по его словам, позволит не только повысить качество электроснабжения, но и избежать технологических сбоев в работе электрооборудования в случае возникновения неблагоприятных погодных условий.