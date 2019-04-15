Глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев и Генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский обсудили перспективы развития электросетевого комплекса региона

Двусторонняя встреча Главы Республики Марий Эл Александра Евстифеева и Генерального директора ПАО «МРСК Центра» – управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Игоря Маковского началась у спортивного комплекса «Арена Марий Эл», где расположена ТП 555 «Манеж», являющаяся одним из элементов активно-адаптивной сети левобережной части города Йошкар-Ола.

Глава компании показал Главе региона реализованный в республике проект цифровизации энергетического комплекса в рамках концепции «Цифровая трансформация – 2030».

На сегодняшний день в Марий Эл создана и успешно функционирует интеллектуальная электрическая сеть с элементами телеуправления и автоматизации из 9 трансформаторных подстанций (ТП) и 2 распределительных пунктов (РП) на «Левом берегу», которая питает объекты социальной инфраструктуры: образования, спорта, культуры. Среди них такие крупные объекты как манеж «Арена Марий Эл», Национальная президентская школа-интернат, Театр кукол, «Ледовый дворец Марий Эл», водные дворцы «Йошкар-Ола» и «Марий Эл», административные здания министерств и ведомств. Современные ТП, питающие набережную, оснащены автоматизированными системами контроля и учета потребления электроэнергии на каждой отходящей линии с использованием PLS-модемов для съема данных с удаленных абонентских счетчиков. Для эффективной работы дистанционное телеуправление выключателями выведено на диспетчерский пункт Семеновского РЭС при помощи современных цифровых АСУТП по оптоволоконным каналам связи с использованием современного протокола МЭК-104, что позволяет диспетчеру со своего рабочего места не только контролировать, собирать и обрабатывать техническую информацию, но и управлять энергооборудованием, производить необходимые переключения, перераспределять нагрузку.

Глава региона высоко оценил техническую оснащенность сетевой инфраструктуры.

«Объекты технически совершенные и вызывают уважение к энергетикам, которые провели масштабную работу по их проектированию в единый комплекс, - отметил Александр Евстифеев, - мы приветствуем вашу компанию, приветствуем, что вся работа осуществляется без серьёзных сбоев. Готов обсуждать вопросы дальнейшего сотрудничества, чтобы работа улучшалась и далее».

«Два распределительных пункта и девять подстанций за три года не дали ни одного отключения потребителей, снизили операционные затраты более чем на 30%. Мы намерены развивать и модернизировать энергосистему филиала «Мариэнерго» именно по современному принципу, который будет направлен, в первую очередь, на благо потребителей - жителей республики», - отметил Игорь Маковский.

Участники встречи осмотрели выставку спецтехники филиала «Мариэнерго», ознакомились с функционалом командно-штабных машин и работой беспилотного летательного аппарата, используемого для инженерных осмотров воздушных линий с целью скорейшего обнаружения и определения возможных технологических нарушений и ликвидации их последствий.

Во время встречи Главы региона и Генерального директора МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья в Правительстве стороны обсудили возможность подписания Соглашения о взаимодействии. Также в ходе встречи были рассмотрены вопросы тарифного регулирования и перспектив консолидации электрических сетей региона на базе филиала «Мариэнерго», что создаст условия для дальнейшего развития электросетевого комплекса Республики Марий Эл и технологического присоединения к электрическим сетям новых потребителей.