Игорь Маковский: "Самый ожидаемый эффект от создания ЕЦУС Мариэнерго – это концентрация в руках диспетчера полного контроля над сетью"

Деловая сессия
18 апреля 2019, 13:30
Рубрика: Цифровая революция
Метки: ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 2030, МАРИЭНЕРГО, ЕЦУС
Отрасль: Электроэнергетика
Генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский проинспектировал ход выполнения поставленных ранее задач в сфере цифровизации электросетевой инфраструктуры Республики Марий Эл.
Игорь Маковский ознакомился с ходом реализации в Мариэнерго проекта по созданию Единого центра управления сетями (ЕЦУС), который предполагает построение современной автоматизированной системы оперативно-технологического и ситуационного управления объектами электросетевого хозяйства Республики Марий Эл.
Генеральный директор поставил задачу директору филиала завершить проектно-изыскательские работы по созданию ЕЦУС к 1 октября 2019 года.
«Самый ожидаемый эффект от создания ЕЦУС Мариэнерго – концентрация в одних руках – руках диспетчера –контроля над всей сетью в зоне ответственности филиала, позволит обеспечить наблюдаемость и оптимизирует процесс управления информацией. В дальнейшем это приведет к минимизации влияния человеческого фактора в части получения, анализа и передачи данных о технологических нарушениях в сетях всех уровней напряжения. Модернизация приведет к минимизации влияния человеческого фактора в части получения, дистанционному управлению оборудованием и устройствами подстанций из удаленных центров управления, и, как следствие, возможности изменения схем оперативного обслуживания подстанций и более эффективно использовать ресурсы компании», – отметил Игорь Маковский.
«Более того, я допускаю, что общий аппаратно-программный комплекс может эволюционировать и далее: позволит наращивать объем информации и по распределительной сети в ЕЦУС с постепенным переводом персонала из РЭС в Единый центр», – подчеркнул генеральный директор.
Ознакомился глава компании также с ходом реализации проекта по созданию первого в Республике Марий Эл цифрового РЭС. Им станет Семеновский район электрических сетей (Семеновский РЭС), что позволит модернизировать устройства телемеханики, оснастить ВЛ 6-10 кВ микропроцессорными устройствами для определения мест повреждения, повысить надежность и управляемость электросетевого комплекса, в том числе в случае технологических нарушений, расширить возможности по прогнозированию состояния и планированию развития электросети, сократить потери электроэнергии, применить автоматические алгоритмы восстановления электроснабжения, и, в конечном счете, усовершенствовать подходы к взаимодействию с потребителями.