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Цифровая революция

Игорь Маковский: "Самый ожидаемый эффект от создания ЕЦУС Мариэнерго – это концентрация в руках диспетчера полного контроля над сетью"

цифровая энергетика, Цифровая трансформация 2030, Мариэнерго, ЕЦУС

цифровая энергетика, Цифровая трансформация 2030, Мариэнерго, ЕЦУС

цифровая энергетика, Цифровая трансформация 2030, Мариэнерго, ЕЦУС

цифровая энергетика, Цифровая трансформация 2030, Мариэнерго, ЕЦУС

Генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский проинспектировал ход выполнения поставленных ранее задач в сфере цифровизации электросетевой инфраструктуры Республики Марий Эл.

Игорь Маковский ознакомился с ходом реализации в Мариэнерго проекта по созданию Единого центра управления сетями (ЕЦУС), который предполагает построение современной автоматизированной системы оперативно-технологического и ситуационного управления объектами электросетевого хозяйства Республики Марий Эл.

Генеральный директор поставил задачу директору филиала завершить проектно-изыскательские работы по созданию ЕЦУС к 1 октября 2019 года.

«Самый ожидаемый эффект от создания ЕЦУС Мариэнерго – концентрация в одних руках – руках диспетчера –контроля над всей сетью в зоне ответственности филиала, позволит обеспечить наблюдаемость и оптимизирует процесс управления информацией. В дальнейшем это приведет к минимизации влияния человеческого фактора в части получения, анализа и передачи данных о технологических нарушениях в сетях всех уровней напряжения. Модернизация приведет к минимизации влияния человеческого фактора в части получения, дистанционному управлению оборудованием и устройствами подстанций из удаленных центров управления, и, как следствие, возможности изменения схем оперативного обслуживания подстанций и более эффективно использовать ресурсы компании», – отметил Игорь Маковский.

«Более того, я допускаю, что общий аппаратно-программный комплекс может эволюционировать и далее: позволит наращивать объем информации и по распределительной сети в ЕЦУС с постепенным переводом персонала из РЭС в Единый центр», – подчеркнул генеральный директор.

Ознакомился глава компании также с ходом реализации проекта по созданию первого в Республике Марий Эл цифрового РЭС. Им станет Семеновский район электрических сетей (Семеновский РЭС), что позволит модернизировать устройства телемеханики, оснастить ВЛ 6-10 кВ микропроцессорными устройствами для определения мест повреждения, повысить надежность и управляемость электросетевого комплекса, в том числе в случае технологических нарушений, расширить возможности по прогнозированию состояния и планированию развития электросети, сократить потери электроэнергии, применить автоматические алгоритмы восстановления электроснабжения, и, в конечном счете, усовершенствовать подходы к взаимодействию с потребителями.

 

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

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