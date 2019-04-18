Игорь Маковский: "Самый ожидаемый эффект от создания ЕЦУС Мариэнерго – это концентрация в руках диспетчера полного контроля над сетью"

Генеральный директор МРСК Центра – управляющей организации МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский проинспектировал ход выполнения поставленных ранее задач в сфере цифровизации электросетевой инфраструктуры Республики Марий Эл.

Игорь Маковский ознакомился с ходом реализации в Мариэнерго проекта по созданию Единого центра управления сетями (ЕЦУС), который предполагает построение современной автоматизированной системы оперативно-технологического и ситуационного управления объектами электросетевого хозяйства Республики Марий Эл.

Генеральный директор поставил задачу директору филиала завершить проектно-изыскательские работы по созданию ЕЦУС к 1 октября 2019 года.

«Самый ожидаемый эффект от создания ЕЦУС Мариэнерго – концентрация в одних руках – руках диспетчера –контроля над всей сетью в зоне ответственности филиала, позволит обеспечить наблюдаемость и оптимизирует процесс управления информацией. В дальнейшем это приведет к минимизации влияния человеческого фактора в части получения, анализа и передачи данных о технологических нарушениях в сетях всех уровней напряжения. Модернизация приведет к минимизации влияния человеческого фактора в части получения, дистанционному управлению оборудованием и устройствами подстанций из удаленных центров управления, и, как следствие, возможности изменения схем оперативного обслуживания подстанций и более эффективно использовать ресурсы компании», – отметил Игорь Маковский.

«Более того, я допускаю, что общий аппаратно-программный комплекс может эволюционировать и далее: позволит наращивать объем информации и по распределительной сети в ЕЦУС с постепенным переводом персонала из РЭС в Единый центр», – подчеркнул генеральный директор.