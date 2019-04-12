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Мероприятия

"Карелэнерго" обеспечило 111 киловатт для подключения фонарей на участке федеральной автодороги в Пудожском районе

Карелэнерго обеспечило 111 киловатт для подключения фонарей на участке федеральной автодороги в Пудожском районе

18 апреля 2019, 10:50
Рубрика: Мероприятия
Метки: КАРЕЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Общая мощность для подключения линий наружного освещения на участке автомобильной дороги А-119 «Вологда – Медвежьегорск» составила 111 кВт. Работы проведены на территории города Пудож, деревень Гагукса, Нигижма, Авдеево, Октябрьская, Песчаное. Освещен участок автомобильной трассы длиной 13,4 км, установлено более трехсот светильников.

Специалисты выполнили реконструкцию распределительной сети 0,4 кВ с устройством линейных ответвлений, заменой опор, строительством воздушной линии электропередачи напряжением 0,4 кВ. На линии смонтирован самонесущий изолированный провод (СИП) – он является особо прочным и устойчивым к неблагоприятным природным явлениям и гарантирует бесперебойное электроснабжение. На выполнение работ направлено 1,8 млн рублей.

Участок федеральной автодороги в Пудожском районе оборудован современными фонарями, щиты учета электроэнергии оснащены счетчиками с передачей данных по GSM-связи, управление освещением возможно с пульта владельца автодороги дистанционно. Также система позволяет контролировать параметры электроэнергии, поступающей в шкаф наружного освещения.

Компания: ПАО "МРСК Северо-Запада"

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