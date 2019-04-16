"Ленэнерго" обеспечило мощность спортивному комплексу во Всеволожском районе Ленинградской области

ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») обеспечило более 300 кВт мощности учебно-тренировочному катку спортивного комплекса на территории г. Сертолово Всеволожского района Ленинградской области. Источником электроснабжения стала подстанция 110 кВ «Сертолово».

Для создания внешней схемы электроснабжения специалисты построили новую линию электропередачи 10 кВ до энергопринимающих устройств потребителя, а также установили и оборудовали трансформаторную подстанцию необходимой мощности.

Спортивный комплекс расположен в г. Сертолово, на ул. Молодцова. Тренировочный каток будет способствовать популяризации и развитию ледовых видов спорта среди жителей района.