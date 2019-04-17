МОЭСК обеспечивает электроэнергией объекты уличного освещения в рамках программы "Светлый город"

В рамках принятой губернатором Московской области программы «Светлый город» энергетики ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК, входит в ГК «Россети») на западе Подмосковья с 2017 года заключили 374 договора на осуществление технологического присоединения (ТП) объектов наружного освещения. Из них 157 договоров – это объекты дорог, остановочных пунктов, пешеходных переходов и т.д.

За период с 2017 года по настоящее время уже исполнено 200 договоров, в том числе 91 договор освещения дорожных объектов. Согласно Техническим условиям, заключенным между МОЭСК и заявителем, часть данных договоров была исполнена с работами со стороны сетевой компании.

Как отметил директор филиала ПАО «МОЭСК» - «Западные электрические сети» Дмитрий Битней, обязательства по осуществлению технологического присоединения энергетики предприятия выполняют качественно и в срок.

В Московской области проект «Светлый город» стартовал в 2017 году. Реализация данного проекта позволит убрать недостаточно освещенные места в области, повысит энергооэффективность уличного освещения и создаст комфортные условия для людей в местах досуга.