На Чебоксарской ГЭС внедряют автоматизированную систему диагностики гидротехнических сооружений

В рамках Программы комплексной модернизации* ПАО «РусГидро» на Чебоксарской ГЭС завершили первый этап работ по внедрению автоматизированной системы диагностического контроля на гидротехнических сооружениях (АСДК ГТС): реконструировали напорную пьезометрическую сеть – единый комплекс контрольно-измерительной аппаратуры для постоянного наблюдения за ГТС.

В начале реализации масштабного проекта обновили все 90 напорных пьезометров в здании машинного зала ГЭС. Прежнее оборудование, установленное еще при строительстве гидроузла, хотя и работало исправно, но устарело физически и морально. Новая аппаратура существенно повысит точность и достоверность наблюдений за ГТС. Но самое главное, в ходе дальнейшей реализации проекта пьезометры будут включены в единую автоматизированную сеть – для оперативного контроля и своевременной диагностики состояния сооружений гидроузла, а также их надежной и безопасной эксплуатации.

В настоящее время на Чебоксарской ГЭС приступили ко второму этапу выполнения работ - реконструкции сети геодезической аппаратуры. Началась установка двух пунктов линейно-угловой сети - для дополнительного мониторинга состояния ГТС. Еще две дополнительные измерительные точки будут обустроены с помощью лазерных дальномеров в потерне (специальной технологической галерее под машинным залом ГЭС), там же предстоит реконструировать 27 щелемеров. В ходе работ обновят датчики для контроля за уровнями воды, ее температурой, влажностью воздуха и другими показателями наблюдений за состоянием ГТС. Общая длина вновь смонтированных кабельных линий аппаратуры составит почти 23 км, причем их количество и длину удалось значительно сократить за счет использования оптоволоконного кабеля.

На завершающем этапе реконструкции вся сеть контрольно-измерительной аппаратуры будет автоматизирована и включена в единую информационно-диагностическую систему с современным программным обеспечением. Таким образом, мониторинг контроля состояния ГТС выйдет на новый уровень безопасности и надежности. Ввести АСДК ГТС в работу планируется в 4 квартале 2019 года.

В реконструкции пьезометрической сети Чебоксарской ГЭС участвуют ведущие гидротехнические и гидроэнергетические научные центры России: проект подготовил «Институт Гидропроект» (генеральный проектировщик гидростанции), полный комплекс работ выполняют специалисты Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники имени Б.Е. Веденеева.

*По Программе комплексной модернизации ПАО «РусГидро» на Чебоксарской ГЭС реализуется целый ряд масштабных проектов: восстановление поворотно-лопастного режима работы гидротурбин, замена статоров гидрогенераторов и железа обода роторов, комплексная реконструкция открытого распределительного устройства ОРУ 500/220 кВ, обновление устройств релейной защиты и автоматики, работы на гидротехнических сооружениях и др.

В ПАО «РусГидро» утверждена Программа комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов. В рамках Программы планируется заменить 55% турбин, 42% генераторов и 61% трансформаторов от общего парка ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа замены устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.