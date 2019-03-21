Первый липецкий электромобиль заправился на зарядной станции

Уже три электрозаправки установлены на территории Липецкой области.

Владелец автомобиля Nissan Leaf стал первым клиентом зарядной станции, расположенной на 448 км трассы «Дон» в Хлевенском районе. Она установлена в 2017 году, но до сих пор не была востребована автомобилистами. Артем Поляков, владелец электрокара, первым воспользовался зарядной станцией: «Если по пути в Воронеж у меня будет заканчиваться заряд аккумулятора, то я без проблем могу здесь подзарядиться и без проблем доехать до цели».

Электромобилем липчанин владеет уже несколько лет. Заряда аккумулятора ему хватает на 150 километров. Этого, по словам Артема Полякова, вполне достаточно для экономичных и экологичных поездок по городу. Аккумулятор он заряжает в гараже. Теперь в Липецкой области создана инфраструктура и для дальних поездок.

В общей сложности на сегодняшний день филиал ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго» установил три зарядные станции на трассе «Дон». На двух из них в данный момент ведутся пусконаладочные работы: это 449 километр автомагистрали М4 в Хлевенском районе, а также 417 км в Задонском районе.

В конце мая Липецкэнерго завершит пусконаладочные работы еще одной зарядной станции непосредственно в столице области. Она расположена рядом с торговым центром «Европа» на улице Советской.