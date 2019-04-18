Пост-релиз 3-его международного конгресса и выставки "Гидроэнергетика. Каспий и Центральная Азия" (20-21 февраля, Тбилиси, Грузия)

Началась подготовка к 4-ому международному конгрессу и выставке «Гидроэнергетика. Центральная Азия и Каспий 2019» (19-20 февраля, Бишкек, Кыргыстан)!

Готов анализ итогов мероприятия, ключевые моменты и главные события конгресса 2018 года. Конгресс прошел 20-21 Февраля в Тбилиси, Грузия. Он объединил участников из 14 стран со всего мира!

В мероприятии принимали участие такие компании, как Европейский Банк Реконструкции и Развития, Узбекгидроэнерго, РусГидро, Самрук-Энерго, Электрические станции, ГЭС Чакан, Международная Финансовая Корпорация, Институт Гидропроект, Engurhesi, Международная Грузинская Энергетическая Корпорация, Грузинский Фонд Энергетического Развития, Аджарисцка́ли Грузия, Азиатский Банк Развития, ENERGO-PRO Georgia, Gross Energy Group, Phazisi Energy, Кайраккумская ГЭС, Международная Энергетическая Корпорация, КазГидро Операйтинг и многие другие.

Спонсоры: Voith Hydro и WASSERKRAFT VOLK.

В ходе бизнес программы были представлены крупные инвестиционные проекты по строительству новых и модернизации существующих ГЭС, а также планы по развитию гидроэнергетики. С докладами выступили:

Георгий Чиковани, Исполнительный директор, Грузинский Фонд Энергетического Развития;

Исполнительный директор, Леван Вепхвадзе, Генеральный директор, Международная Грузинская Энергетическая Корпорация;

Генеральный директор, Улан Орозоев, Заместитель генерального директора, Электрические станции;

Заместитель генерального директора, Баглан Исенов, Директор департамента «Генерация и Топливо», Самрук-Энерго;

Директор департамента Хасан Хасанов, Руководитель направления, Узбекгидроэнерго;

Руководитель направления, Файзулло Авезов, Директор, Кайраккумская ГЭС;

Директор, Иракли Ткебучава, Финансовый директор, Gross Energy Group, Кубанычбек Астапаев, Заместитель генерального директора, Чакан ГЭС;

Финансовый директор, Заместитель генерального директора, Данияр Кульбаев, Технический директор, Келесгидрострой.

В рамках конгресса и выставки лидеры отрасли представили свои технические, технологические и сервисные решения, а также рассказали об успешно реализованных проектах в регионе: Tractebel Engineering, ANDRITZ HYDRO, WASSERKRAFT VOLK, Voith Hydro, BAUER Georgia Foundation Specialists, GLOBAL Hydro Energy, Oracle, ILF Consulting Engineers, GE Renewable Energy, Grupo COBRA ACS, Sadafzar, Sevinc Machine Industry and Trade и многие другие.

Подробности вы можете найти в отчете: https://hydropowercongress.com/zaprosit-otchet-o-meropriyatii-gidroenergetika-kaspij-i-tsentralnaya-aziya-2019/