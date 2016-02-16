Росатом и АФК "Система" подписали соглашение о сотрудничестве

Госкорпорация «Росатом» и ПАО АФК «Система» (АФК «Система» или Корпорация), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, заключили соглашение о сотрудничестве в области проведения фундаментальных теоретических и экспериментальных исследований и научно-технической кооперации, а также освоения и применения передовых инновационных технологий и технических средств с целью развития и реализации проектов на Российском и международных рынках.

Соглашение сроком на пять лет подписали на XI Международном форуме «АТОМЭКСПО-2019» в Сочи президент ПАО АФК «Система» Андрей Дубовсков и первый заместитель генерального директора – директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров.

АФК «Система» и Росатом планируют взаимодействовать по таким направлениям, как: развитие и внедрение цифровых технологий управления в сфере проектирования, строительства и эксплуатации объектов, разработки новых технологий и решений, создания новых видов продукции, предиктивной диагностики, обработки больших данных, внедрения технологий информационного моделирования объектов инфраструктуры, имитационного моделирования конструкционных изделий, промышленных и гражданских объектов; развитие и внедрение российских разработок в области микроэлектроники, электротехники и АСУТП; разработка и реализация комплексных решений «Умный город», модернизация инфраструктуры на транспорте и в энергетике. Кроме того, предусмотрено сотрудничество в таких сферах, как внедрение современных информационно-управляющих систем, технологий передачи и аккумулирования энергии, а также альтернативных источников энергии; разработка и внедрение оборудования для оказания высокотехнологичных медицинских услуг, применение изотопов и радиофармпрепаратов в медицинской практике; применение аддитивных технологий в конструкционном машиностроении, робототехнике, медицине; создание и применение композиционных материалов.

«АФК «Система» и Росатом имеют многолетний опыт сотрудничества по созданию и развитию территории инновационного развития в Нижегородской области - Технопарка «Саров». Уверен, что подписанное соглашение придаст новый импульс нашей совместной работе и станет основой для реализации широкого круга новых инициатив и проектов с целью обеспечения долгосрочной конкурентоспособности обеих компаний на российском и международном рынках», - отметил Андрей Дубовсков.

Для справки:

Российская государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» – один из глобальных технологических лидеров, обладающий ресурсами и компетенциями для успешной деятельности во всех звеньях производственной цепочки атомной энергетики. Госкорпорация объединяет активы в широком диапазоне, от добычи урана до вывода АЭС из эксплуатации и переработки ядерных отходов. Росатом является крупнейшим производителем электроэнергии в России, обеспечивая свыше 18% энергетических потребностей страны. Компания занимает первое место в мире по величине портфеля зарубежных проектов, на разной стадии реализации находятся 36 энергоблоков в 12 странах. Росатом занимает второе место в мире по запасам урана и четвертое место по объему его добычи, а также обеспечивает 17% рынка ядерного топлива. В сферу деятельности Росатома входит также выпуск оборудования и изотопной продукции для нужд ядерной медицины, проведение научных исследований, материаловедение, суперкомпьютеры и программное обеспечение, производство различной ядерной и неядерной инновационной продукции. Стратегия Росатома заключается в развитии проектов генерации «зеленой» энергетики, включая ветроэнергетику. Госкорпорация была создана 18 декабря 2007 года. Госкорпорация объединяет около 400 предприятий и организаций, включая единственный в мире атомный ледокольный флот. В них работает в общей сложности около 250 тыс. человек.

ПАО АФК «Система» – публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, обслуживающая около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 г. Ее выручка в 2018 году достигла 773,9 млрд руб., совокупные активы на 31 декабря 2018 г. составили 1,5 трлн руб. Глобальные депозитарные расписки АФК «Система» торгуются под тикером «SSA» на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции Компании допущены к торгам под тикером «AFKS» на Московской Бирже.

Департамент коммуникаций Госкорпорации «Росатом», пресс-служба ПАО АФК «Система»