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Мероприятия

Технический семинар прошёл на ЗАО ЗЭТО

Технический семинар прошёл на ЗАО ЗЭТО

18 апреля 2019, 09:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЗЭТО
Отрасль: Электротехника 

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ЗЭТО

ЗЭТО

На базе Великолукского завода электротехнического оборудования прошел Технический семинар. Участники семинара - представители проектных организаций Москвы, Архангельска, Минска, Вологды, Костромы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

В ходе заседания обсуждались вопросы цифровизации подстанций, производства новых видов газонаполненного оборудования, в т.ч. КРУЭ-110.

Гости завода ознакомились с технологическим производственным процессом изготовления продукции во время экскурсии. По результатам встречи состоялся круглый стол, на котором стороны обсудили вопросы взаимодействия.

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Компания: ЗАО "ЗЭТО"

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