Технический семинар прошёл на ЗАО ЗЭТО

В рамках выставки “Энергетика и электротехника” и РМЭФ 2019
портал RusCable.Ru организует деловую сессию о кабельном бизнесе
18 апреля 2019, 09:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЗЭТО
Отрасль: Электротехника
На базе Великолукского завода электротехнического оборудования прошел Технический семинар. Участники семинара - представители проектных организаций Москвы, Архангельска, Минска, Вологды, Костромы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В ходе заседания обсуждались вопросы цифровизации подстанций, производства новых видов газонаполненного оборудования, в т.ч. КРУЭ-110.
Гости завода ознакомились с технологическим производственным процессом изготовления продукции во время экскурсии. По результатам встречи состоялся круглый стол, на котором стороны обсудили вопросы взаимодействия.