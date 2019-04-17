"Тюменьэнерго" усиливает защиту ЛЭП на Ямале

Филиал АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети завершает плановую реконструкцию линий электропередачи в ЯНАО. Энергетики спешат закончить работы до весенней распутицы, когда доступ ко многим ЛЭП будет ограничен.

Основным мероприятием реконструкции является установка ограничителей перенапряжений (ОПН). Почти 1650 таких устройств смонтировали на пяти линиях электропередачи, чаще других подверженных грозовым перенапряжениям.

На ВЛ 110 кВ «Холмогорская – Вышка» и «Муравленковская – Барсуковская» заменили грозотрос: новый характеризуется повышенной механической прочностью и коррозийной стойкостью.



На линии электропередачи 110 кВ «Северная – Харампурская» устанавливают дополнительные опоры в длинные, до 400 м, пролеты. Это помогает избежать схлёста проводов при сверхнормативных ветровых нагрузках, без которых не обходится ни одна весна в ЯНАО. После реконструкции улучшатся показатели надёжности самой линии, а также нескольких подстанций, обеспечивающих электроэнергией объекты нефтедобычи.

«В силу специфики местных климатических условий мы много сил и средств тратим на защиту линий электропередачи от влияния погодных факторов. Так, оснащение ВЛ ограничителями перенапряжений ведется планомерно с 2008 года. За это время устройствами оборудованы двадцать три двухцепных ВЛ 110 кВ, – комментирует и. о директора филиала АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские электрические сети Дмитрий Яковлев. – Их эффективность подтверждена на практике: после оснащения линии ОПН количество грозовых отключений снижается в разы».

Напомним, грозовые перенапряжения являются самой распространенной причиной отключений в структуре аварийности на объектах «Тюменьэнерго». Именно поэтому компания ежегодно вкладывает значительные средства в повышение грозоупорности линий электропередачи в рамках ремонтной программы и проектов реконструкции. Это обеспечивает системную надежность, снижение недоотпуска электроэнергии потребителям и в конечном итоге экономического ущерба. За 4 года число технологических нарушений, вызванных грозовыми перенапряжениями, в Ноябрьских электрических сетях сократили на 40%. Это очень хорошая динамика для предприятия, в зоне ответственности которого находятся 28 месторождений нефти и газа, а также несколько городов и поселков ЯНАО.