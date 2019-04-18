Учёные Самарского университета изучают новые свойства алюминия

Продуктивная неделя
18 апреля 2019, 17:20
Рубрика: Наука
Метки: АЛЮМИНИЙ
Отрасль: Металлургия Кабельная промышленность
Математическую модель, которая поможет изучать поведение алюминиевых сплавов на ранних этапах термомеханической обработки, разрабатывают молодые учёные Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба вуза.
Исследование позволит инженерам прогнозировать и получать новые классы алюминиевых сплавов с заданными свойствами. Точность расчетов формирования текстуры и структуры на ранних этапах термомеханической обработки приведет к снижению брака при промышленном производстве изделий из алюминия.
Руководитель исследования, доцент кафедры технологии металлов и авиационного материаловедения Самарского университета Евгений Арышенский пояснил, что создания материала с четко заданными свойствами необходимо исследовать все стадии его развития — от момента формирования кристаллографической структуры до изготовления изделия на производстве, так как кристаллографическая текстура продолжает развиваться в том числе и при холодной штамповке.
Однако в случае с алюминием и его сплавами, недостаточно изучен начальный этап формирования кристаллографической текстуры, а именно, ее кубической компоненты. Особенно это касается алюминиевых сплавов с микролегированием такими химическими элементами, как скандий (Sc) и цирконий (Zr).
«Ранее никто глубоко не изучал, как появляются основные компоненты в данном типе алюминиевых сплавов», — сказал Арышенский.
В рамках исследования ученые восполняют этот пробел: они изучают поведение кристаллов, выявляют закономерности в их расположении, исследуют процессы рекристаллизации. Работы ведутся в рамках гранта Российского научного фонда (РНФ).