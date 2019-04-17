Указатель проверки совпадения фаз от компании "Техношанс"

Двухполюсный указатель проверки совпадения фаз на 10–15 (20) кВ со свето-звуковой индикацией. предназначен для проверки совпадения фаз кабельных и воздушных линий 10−15 (20) кВ, для использования в качестве указателя напряжения, для проверки предохранителей в электроустановках 10–15 (20) кВ, а также для определения наведенного напряжения и наведенной мощности на ВЛ.м. Звуковую сигнализацию обеспечивает бесконтактный сигнализатор наличия напряжения, смонтированный в рукоятке.

УПСФ-15-УНТЕХ (УПСФ-20-УНТЕХ) состоит из двух разборных стеклопластиковых корпусов, соединенных высоковольтным изолирующим проводом с силиконовой изоляцией.

Внешний вид УПСФ-15-УНТЕХ (УПСФ-20-УНТЕХ) в собранном состоянии

А – рабочая часть (420 мм)

В – изолирующая часть (330 мм)

С – рукоятка (120 мм)

1 – контакт-наконечник

2 – ограничительное кольцо-выключатель сигнализатора напряжения

3 – резьбовое соединение

4 — электроизолированный курсовой фонарь VONATEX™



В корпусах из стеклопластика расположены рабочие (А), изолирующие части (В) и рукоятки (С) (см. рис. 1). Соединения высоковольтного провода и рабочих частей выполнены неразъемными. Внутри рабочих частей размещены высоковольтные диоды и балластные резисторы. Длина высоковольтного провода, соединяющего рабочие части, не менее 1500 мм.

Одна из рабочих частей содержит светодиодный индикатор активного тока, протекающего через устройство. Во избежание влияния солнечного света индикатор закрыт затенителем.

Одна из рукояток снабжена бесконтактным сигнализатором напряжения с ограничительным кольцом-выключателем. Этот сигнализатор можно использовать отдельно как дополнительное средство защиты (рис. 2). При сборке указателя УПСФ-15-УНТЕХ (УПСФ-20-УНТЕХ) рукоятка, снабженная сигнализатором, соединяется с рабочей частью с затенителем.

Соединительный высоковольтный провод с силиконовой изоляцией устойчив к воздействию высоких температур (не горит) и сохраняет гибкость во всем диапазоне температуры эксплуатации указателя напряжения (от +40 до –40°С).

Электроизолированный курсовой фонарь VONATEX™.обеспечивает освещение места касания токоведущих частей в условиях недостаточной освещенности.

Срок службы указателя напряжения УПСФ-15-УНТЕХ (УПСФ-20-УНТЕХ) не менее 10 лет.

Добро пожаловать на наш стенд в павильон F, номер места G3

СПб, КВЦ "Экспофорум"

25-28 июня 2019



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Напомним,

ЗАО «Texнoшaнc» более 29 лет разрабатываются и производятся технические средства, обеспечивающие снижение трудоемкости и повышение безопасности труда при обслуживании распределительных, магистральных и контактных электрических сетей. В частности, разработан комплекс технологий и оборудования для эксплуатации и ремонта воздушных линий электропередачи с поверхности земли (без подъема на опоры), в том числе,

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