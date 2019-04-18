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Происшествия

В Дагестане 16 бригад восстанавливают обрывы на линиях электропередачи

В Дагестане 16 бригад восстанавливают обрывы на линиях электропередачи

18 апреля 2019, 13:15
Рубрика: Происшествия
Метки: АВАРИИ
Отрасль: Электроэнергетика 

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В Республике Дагестан 16 бригад на 16 машинах в количестве 50 человек выехали на устранение порывов ЛЭП. Как стало известно «Регион online»остаются обесточенными 89 трансформаторов. По заявлению специалистов, это связано с непогодой 17 апреля.

- Всего отключена нагрузка на 4,2 МВт, ведется работа по восстановлению электроснабжения, - рассказывают в пресс-службе АО «ДСК».

Пострадали жители центра и пригорода Махачкалы, а также отдельные населенные пункты в Хасавюртовском и Тляратинском районах.

Согласно объявленным планам о завершении восстановительных работ электричество в домах должно появиться уже к 14:00 четверга, 18 апреля. Жителям перечисленных районов остается только ждать восстановления оборванных проводов после сильного ветра.

 

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