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Модернизация

В филиале "Карачаево-Черкесскэнерго" отремонтировано оборудование ключевых подстанций Усть-Джегутинского района

В филиале Карачаево-Черкесскэнерго отремонтировано оборудование ключевых подстанций Усть-Джегутинского района

18 апреля 2019, 16:55
Рубрика: Модернизация
Метки: КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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Филиал МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в ГК «Россети») в рамках реализации ремонтной программы выполнил плановый ремонт оборудования на подстанциях 110 кВ «Цементная» и «Ток Москвы» в Усть-Джегутинском районе.

Эти питающие центры обеспечивают электроснабжение крупных агропромышленных предприятий на территории района и ряда населенных пунктов.

В частности, на подстанции 110 кВ «Цементная», введенной в эксплуатацию еще в 1973 году, завершен ремонт трансформаторов Т-1, Т-2 и Т-3, токоограничивающих реакторов, закрытого распределительного устройства – 6 кВ и 110 кВ, секций шин и ячеек, средств измерения, разъединителей и отделителей, трансформаторов напряжения и другого вспомогательного оборудования.

На подстанции «Ток Москвы», от которой питаются поселок Московский и станица Красногорская, выполнены плановые работы на трансформаторе Т-1, секциях шин, разъединителях, секционных перемычках и открытом распределительном устройстве 110 кВ.

Все работы выполняли специалисты Усть-Джегутинской группы подстанций, которые провели внешний осмотр, чистку и ремонт оборудования, при необходимости заменили износившиеся детали, провели испытание отдельных узлов и деталей на электрическую прочность, контроль температуры контактных соединений и уровня масла.

Таким образом, энергетики привели в нормативное состояние основное и вспомогательное оборудование, установленное на этих питающих центрах, что будет способствовать надежному и бесперебойному энергоснабжению запитанных от них потребителей.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

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