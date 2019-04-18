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Модернизация

В краснодарском энергорайоне отремонтировали 12 ключевых ЛЭП

В краснодарском энергорайоне отремонтировали 12 ключевых ЛЭП

18 апреля 2019, 11:22
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 

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В первом квартале 2019 года специалисты Краснодарского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа компаний «Россети») в соответствии с утвержденным планом отремонтировали 12 высоковольтных линий электропередачи. Энергообъекты участвуют в системе электроснабжения десятков населенных пунктов и объектов жизнеобеспечения части Краснодара и близлежащих районов.

В ходе выполненных работ энергетики реализовали целый комплекс технических мероприятий. В частности заменили старые фарфоровые изоляторы на современные из закалённого стекла, обладающие большей изолирующей способностью и более прочные. Также энергетики провели ремонт и замену контактных соединений и грозозащитного троса. На опорах ЛЭП обновили информационные и предупреждающие знаки.

Вдоль отремонтированных ЛЭП энергетики расчистили 35 гектаров трасс и охранных зон воздушных линий от древесно-кустарниковой растительности. Это важная составляющая ремонтной программы. Как правило, именно падение деревьев приводит к обрыву линий электропередачи и возникновению аварийных ситуаций. Поэтому своевременная и правильно организованная расчистка трасс ЛЭП является лучшей профилактикой технологических нарушений на энергообъектах во время непогоды.

Ремонтная программа Краснодарских электросетей направлена на повышение надежности, безопасной эксплуатации и эффективности работы электросетевого комплекса на территории Краснодара и шести прилегающих районов края и Республики Адыгея.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"

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