В связи с ростом ВИЭ-генерации в итальянской энергосистеме необходимо установить накопители энергии мощностью до 6 ГВт к 2030 г.

По оценкам итальянского системного оператора Terna для того, чтобы справиться с ростом доли нестабильной ВИЭ-генерации в энергосистеме, может потребоваться установка накопителей энергии суммарной мощностью не менее 6 000 МВт к 2030 г.

В Италии планируется ввести в эксплуатацию до 40 000 МВт объектов ВИЭ-генерации к 2030 г. (3/4 из которых будет приходиться на проекты фотоэлектрических СЭС), сооружение которых призвано компенсировать вывод из эксплуатации 7 200 МВт угольной генерации.

В настоящее время основной объем мощности действующих накопителей энергии приходится на ГАЭС, а проекты сооружения накопителей энергии на базе аккумуляторных батарей являются одним из возможных вариантов, призванных помочь системному оператору в балансировке нестабильной выработки ветропарков и солнечных ферм. Terna также рассматривает возможность использования для балансирования энергосистемы аккумуляторов электромобилей.

В целом Terna планирует инвестировать до € 6,2 млрд в модернизацию национальной энергосистемы к 2023 г.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata