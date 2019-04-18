"Хэнгтонг Рус" приглашает на 31-ю международную выставку "СВЯЗЬ 2019"

Деловая сессия
18 апреля 2019, 15:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: СВЯЗЬ 2019, HENGTON, ХЭНГТОНГ
Отрасль: Кабельная промышленность Телекоммуникация (связь)
ООО «Хэнгтонг Рус» от имени компании HENGTONG OPTIC-ELECTRIC приглашает Вас на 31-ю международную выставку «СВЯЗЬ 2019. Информационные и коммуникационные технологии».
Выставка будет проводиться с 23-26 апреля 2019 года в ЦВК «Экспоцентр» по адресу: Краснопресненская набережная 14.
Мы будем рады видеть Вас на стенде «22D68» в павильоне №2, где по сложившейся доброй традиции, напомним Вам о хорошо зарекомендованной кабельно-проводниковой продукции компании HENGTONG, и познакомим с новинками кабельного рынка.
Надеемся увидеть Вас в числе гостей компании и уверены, что, посетив стенд компании HENGTONG, Вы найдете для себя много полезной информации!