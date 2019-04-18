Завершается реконструкция трех крупных подстанций под Анапой

Энергетики Юго-Западного филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») завершают реконструкцию трех крупных подстанций Анапского района. Общая стоимость затрат составила более 9,2 млн рублей.

Современная защита от дуговых замыканий ячеек КРУН позволяет мгновенно отключать оборудование подстанции и тем самым сохранять его от термических разрушений. Новая быстродействующая система защиты оснащена датчиками, которые реагируют на излучения при коротком замыкании, а также имеет выдержку по времени две сотых секунды.

– Реконструкция позволит защитить дорогостоящее подстанционное оборудование и обеспечить бесперебойным и качественным энергоснабжением курортные объекты, объекты сельского хозяйства и население, – отметил главный инженер Юго-Западного филиала Егор Войцеховский.

Новое оборудование релейной защиты и автоматики энергетики установят до конца апреля текущего года на подстанциях 110 кВ «Анапская», «Сукко» и «Гостагаевская». Эти энергообъекты обеспечивают электроэнергией более 48 тысяч бытовых потребителей и 56 социально значимых объектов.