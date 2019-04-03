Завод "Энергокабель" продемонстрировал активную и непреклонную позицию в вопросах качества кабельной продукции на Татарстанском энергетическом форуме

10–12 апреля в Казани состоялся Татарстанский энергетический форум по энергоресурсоэффективности – ТЭФ 2019. Организаторами выступили кабинет министров и ключевые министерства республики, региональное Агентство инвестиционного развития, Центр энергосберегающих технологий РТ, Академия наук РТ, Ассоциация предприятий и предпринимателей РТ, а также ряд крупнейших компаний ТЭК и вузов Татарстана. Мероприятие собрало на своей площадке ведущих отраслевых специалистов, экспертов, людей, глубоко погруженных в темы развития отечественного электротехнического рынка, стоящих перед промышленными предприятиями проблем и путей их решения. Открыл форум лично президент республики Рустам Нургалиевич Минниханов.

В рамках ТЭФ-2019 прошла XXIII специализированная выставка «Город Света», организованная Ассоциацией «Русский Свет» совместно с партнерами-поставщиками. Посетители выставки – а их было свыше полутора тысяч – смогли оценить изделия ведущих производителей и новинки электротехнического рынка, познакомиться с интересными и знаковыми отраслевыми проектами, посмотреть презентации по передовым решениям признанных российских и европейских брендов, принять участие в мастер-классах под руководством профессионалов и, наконец, многое узнать о критериях качества и безопасности современной кабельно-проводниковой продукции.

Эта злободневная тема стала также одной из центральных для деловой программы форума: одним из главных центров внимания стал Круглый стол «Актуальные вопросы обеспечения безопасности кабельной продукции, используемой при строительстве объектов», организованный Министерством промышленности и торговли РТ, Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ, Ассоциацией «Русский Свет» и Ассоциацией «Электрокабель». Разумеется, в числе выступивших перед слушателями экспертов был Дмитрий Викторович Пташинский, председатель совета директоров АО «Завод «Энергокабель» – одного из самых активных представителей Ассоциации «Электрокабель».

Кроме того, на выставке «Город света» на территории «Кабель без опасности» Дмитрий Викторович провел презентацию «Что и как надо проверять, чтобы не стать жертвой обмана производителей кабельной продукции». Помимо доклада, презентация включала практическую часть: проверку конкретного образца кабельно-проводниковой продукции, приобретенного в одном из розничных магазинов Казани. Демонстрация сопровождалась подробнейшим профессиональным комментарием – и стоит отметить, что представленный образец проверку на качество и безопасность не прошел. Это стало еще одним доказательством крайней актуальности темы и важности «ликбеза» по вопросам проверки.

Оба выступления Д. В. Пташинского вызвали большой интерес присутствующих. Слушатели и зрители отмечали большую важность представленных сведений: грамотный подход к проверкам и исключение покупок у недобросовестных производителей обеспечивает благополучие людей, процветание организаций, здоровое развитие отрасли.

«Таким полезным было выступление Дмитрия Викторовича! – подчеркнули специалисты, представители организаторов ТЭФ-2019. – Большое спасибо за такую активную и непреклонную позицию в вопросах качества и безопасности кабельной продукции, за готовность выступать на площадках, подобно нашей, доступно и безапелляционно доносить до ответственных столь необходимую информацию!».

Разумеется, ТЭФ-2019 – не первое не последнее мероприятие, где звучат доклады председателя совета директоров Завода «Энергокабель». К примеру, этой весной Д. В. Пташинский принял активное участие в главных деловых событиях кабельной отрасли России – Международной выставке Cabex-2019 и Всероссийском кабельном конгрессе в Москве. Во многом именно благодаря его деятельности Завод «Энергокабель» известен на просторах нашей страны как прогрессивный игрок рынка и имеет заслуженную репутацию предприятия, которое заботится о динамичном развитии электротехнической отрасли и неизменно подает пример честного, ответственного подхода к работе.