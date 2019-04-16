Четыре города Свердловской области официально включены в перечень "Умных городов" Минстроя РФ

Четыре территории Свердловской области — Екатеринбург, Каменск-Уральский, а также городские округа Полевской и Новоуральск — официально включены в перечень пилотных городов в рамках реализации программы по цифровизации городского хозяйства «Умный город». Их заявки одобрены Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Задача пилотов в рамках проекта «Умный город» — стать площадками тестирования передовых цифровых и инженерных решений, организационно-методических подходов и правовых моделей, применяемых для цифрового преобразования в сфере городского хозяйства. Операторами программы «Умный город» на уровне Российской Федерации являются ПАО «Ростелеком», а также ГК «Ростех» и ГК «Росатом».

Города-пилоты станут площадками для внедрения передовых цифровых и инженерных решений во всех сферах городского хозяйства. При реализации проекта «Умный город» в Свердловской области приоритетными будут сферы коммунальной инфраструктуры и городской среды, транспорта, городского управления, общественной безопасности. Кроме того, стороны выработают подходы к нормативному регулированию цифровой среды.

Олег Извеков, директор проекта «Умный город» ПАО «Ростелеком» на Урале: «При реализации проекта «Умный город» мы не ставим задачу просто оцифровать все аспекты жизни города. Мы стремимся дать людям технологичные, и вместе с этим простые и понятные возможности для более бережного отношения к ресурсам нашей планеты, дать возможность эффективнее и разумнее расходовать ресурсы, что, конечно, сказывается и на коммунальных платежах».

Внедрять систему «Умного города» в муниципалитетах России планируется в 2019-2024 годах. Впоследствии в программу войдут все города с населением более 100 тысяч человек.

Напомним, что соглашения о внедрении технологий «Умного города» ранее были подписаны вице-президентом — директором макрорегионального филиала «Урал» Сергеем Гусевым с главами Екатеринбурга, Полевского и Каменск-Уральского. Соглашение с уральской столицей было заключено в июле прошлого года в ходе международной промышленной выставки «Иннопром-2018», документы о взаимодействии с Каменск-Уральским и Полевским были подписаны в ходе форума «Цифровая трансформация энергетики и ЖКХ. Умный город - 2019».