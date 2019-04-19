Эксперты "Глобальной энергии" определили влияние 4-ой промышленной революции на энергетический сектор

Четвертая промышленная революция или, как ее называют, «Индустрия 4.0» - эпоха инноваций, которая характеризуется переходом на полностью автоматизированное цифровое производство, управляемое интеллектуальными системами в режиме реального времени. Новый тип промышленного производства основывается на таких технологиях, как большие данные, автоматизация, блокчейн, интернет вещей, искусственный интеллект, «умные» сети. Очевидно, что грядущая индустриальная реальность окажет значительное влияние на все сферы жизни. Эксперты круглого стола, посвященного четвертой промышленной революции, VIII Саммита «Глобальной энергии», рассмотрели влияние «Индустрии 4.0» на энергетический сектор, оценили преимущества технологических новаций и возможные риски.

Четвертая индустриальная революция отличается по масштабу и сложности внедряемых изменений от всех предшествующих, с таким тезисом согласились все участники дискуссии. Новая эпоха станет временем как больших возможностей, так и серьезных угроз. Среди выгод цифровизации энергетических систем эксперты назвали повышение надежности энергоснабжения и качества энергетических услуг для обеспечения возросших требований потребителей, оптимизацию информационных потоков, увеличение эффективности принимаемых решений, производительности и качества работы персонала. В число же основных вызовов и угроз новой индустриальной парадигмы входят проблемы кибербезопасности и необходимость принятия мер по противодействию кибератакам, проблемы обеспечения управляемости, устойчивости и живучести энергетических систем, свойства которых радикально изменяются под влиянием инновационных энергетических технологий, необходимость модернизации образовательных программ, чтобы научить будущих работников управлять технологиями, а также обеспечение социальных преобразований, политических реформ и правовой базы.

Невзирая на возможные риски, многие страны внедряют новые технологии в качестве платформы будущих энергетических систем. В частности, в цепочке производства, транспортировки, распределения, хранения и потребления энергии. Существуют технологии, которые позволяют контролировать энергетические процессы от начала до конца. Например, по словам Сауро Пасини, эксперта премии «Глобальная энергия», Президента International Flame Research Foundation, искусственный интеллект и большие данные помогают предсказывать работу обслуживания сетей, а также добиться сокращения простоев. Кроме того, благодаря непрерывным потокам данных в режиме реального времени возможно создавать цифровую версию любого изделия или процесса, позволяющую производителям более точно прогнозировать результаты, быстрее выявлять проблемы и создавать качественные продукты. Искусственный интеллект самостоятельно принимает решение о том, какое решение принять при обнаружении поломки. По мнению Сауро Пасини, соединение виртуального и физического мира позволит решить проблемы еще до их возникновения. Эксперт привел в пример технологию моделирования «цифрового близнеца» электростанции с параметрами и данными реальной установки. Подобная симуляция дает возможность устранить возможные ошибки и отследить ключевые показатели эффективности. Он также отметил, что четвертую промышленную революцию недостаточно рассматривать только с технологической точки зрения. Решающее значение будет иметь формирование нового рабочего класса 4.0, обладающего умением и личными качествами, необходимыми для работы на интеллектуальной фабрике. Только таким образом можно будет правильно внедрить новые реалии промышленной революции и сделать технологические достижения доступными для компаний и всей цивилизации. Кроме того, важно разобраться с политическими нормами и правовыми ограничениями новой реальности. Кто будет отвечать за ошибки машины, работающей на искусственном интеллекте?

Идею о решающей роли политической поддержки новой промышленной революции поддержал Доминик Фаш, член Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия», член Совета директоров Технопарка София-Антиполис, Председатель Совета директоров ООО «РТФ». По его мнению, технологические преобразования будут осуществимы только в том случае, если будут подкреплены политической волей. Эксперт также спрогнозировал, что в ближайшие 5-10 лет в энергетике произойдут революционные изменения. Технологии хранения энергии, солнечная энергетика и электромобили - те области, которые обеспечат эти глобальные трансформации.

Оценивая текущие технологии, которые уже сейчас оказывают большое влияние на мир энергетики, и как минимум в перспективе до 2040 года сохранят свои позиции, участники саммита отметили малотоннажный СПГ, гидроразрыв пласта, подводные добычные комплексы и солнечные панели. Отметим, что именно эти технологии были ранее выявлены экспертами ассоциации «Глобальная энергия» в рамках аналитической работы по определению передовых зарубежных технических решений, которые являются перспективными и могут быть локализованы в разных регионах мира. Представляя итоги аналитической работы, Станислав Рогинский, эксперт премии «Глобальная энергия», доцент Научно-Исследовательского Университета Высшая Школа Экономики, отметил, что малотоннажный СПГ может снизить использование нефтепродуктов в различных секторах потребления. Гидроразрыв пласта является основным инструментом для развития нетрадиционных нефтегазовых запасов. В свою очередь подводные добычные комплексы открыли возможность извлечения нефти глубоководных и сверхглубоководных месторождений, а солнечные панели начали новую «энергетическую революцию» вместе с другими ВИЭ и формируют структуру глобального энергетического баланса.

Подводя итоги обсуждения, участники круглого стола пришли к выводу, что четвертная промышленная революция привнесет коренные изменения производственных процессов. Она влечет за собой не только технологические новации, но и смену социальной парадигмы, культурного кода. Масштабное внедрение киберфизических систем и цифровизация промышленности будут не осуществимы без правовых преобразований и политических реформ. В целом же, развитие «Индустрии 4.0» связано с неопределённостью и непониманием на данный момент дальнейших преобразований. Ясно только одно - четвертая промышленная революция окажет фундаментальное воздействие на все сферы жизни человечества.

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Справка об ассоциации «Глобальная энергия»:

Ассоциация «Глобальная энергия» занимается развитием международных исследований и проектов в области энергетики при поддержке ПАО «Газпром», ПАО «Сургутнефтегаз» и ПАО «ФСК ЕЭС». Ассоциация управляет Международной энергетической премией «Глобальная энергия», выступает организатором одноименного саммита, а также реализует ряд программ для молодых ученых России.

Премия «Глобальная энергия» - международная награда за выдающиеся исследования и научно-технические разработки в области энергетики. С 2003 года ее лауреатами стали 37 ученых из 12 стран: Австралии, Великобритании, Германии, Исландии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швеции, Швейцарии и Японии. Премия входит в ТОП-99 самых престижных и значимых международных наград по данным Международной обсерватории IREG ; в рейтинге престижности Международного конгресса выдающихся наград ( ICDA ) «Глобальная энергия» находится в категории «мега-премии» за благородные цели, образцовую практику и общий призовой фонд.

Фото предоставлено пресс-службой ассоциации «Глобальная энергия»