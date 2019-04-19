Elering оценил динамику цен на электроэнергию в марте 2019 г.

Согласно данным, опубликованным системным оператором Эстонии Elering, средняя цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне рынка на сутки вперед Nord Pool в марте 2019 г. по сравнению с февралем снизилась на 15,19% и составила € 40,1 за МВт*ч. Понижение цен зафиксировано также в Финляндии – на 14,44% (с € 46,74 до 40,01 за МВт*ч), в Латвии – на 15,25% (с € 47,28 до 40,07 за МВт*ч), в Литве – на 14,86% (с € 46,97 до 39,99 за МВт*ч). Системная цена Nord Pool упала на 10,9% (с € 45,86 до 40,86 за МВт*ч).

Трансграничные перетоки между Эстонией и Финляндией в ≈68% времени были направлены из Финляндии в Эстонию и в ≈22% времени – из Эстонии в Финляндию, в течение ≈10% времени торговля электроэнергией между странами не осуществлялась. Доступная для торговли пропускная способность межгосударственного сечения между Финляндией и Эстонией в направлении Эстонии была загружена в среднем на 24%.

Перетоки электроэнергии между Эстонией и Латвией в ≈40% времени были направлены из Эстонии в Латвию и в ≈38% времени – из Латвии в Эстонию, в течение ≈22% времени торговля между странами не осуществлялась.

Доходы, полученные Elering за распределение трансграничной пропускной способности в феврале 2019 г., составили около € 550 000.

Официальный сайт Elering