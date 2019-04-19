ФСК ЕЭС снизила аварийность в магистральных электросетях России в осенне-зимний период

Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров принял участие во Всероссийском совещании «Об итогах прохождения осенне-зимнего периода 2018/2019 субъектами электроэнергетики» под руководством Министра энергетики России Александра Новака. В период с 15 ноября по 31 марта компания снизила удельную аварийность на 16% по сравнению с аналогичным показателем 2017/2018. Началась подготовка к новому осенне-зимнему сезону. В 2019 году ФСК ЕЭС направит на ремонт и техническое обслуживание магистральных сетей 13,2 млрд рублей.

Зима пройдена без системных аварий в Единой национальной электрической сети, оператором которой является ФСК ЕЭС. Лучшие результаты показали магистральные электрические сети Востока, Волги и Центра, снизившие удельную аварийность на 36%, 28% и 26% соответственно.

Подготовка к будущему осенне-зимнему периоду началась во всех филиалах компании – МЭС. Работа идет без отставания от графика. На подстанциях будет проведен капитальный и средний ремонт 53 силовых трансформаторов, 1,8 тыс. выключателей и порядка 5 тыс. разъединителей разного класса напряжения. На линиях электропередачи будет заменено около 656 км грозозащитных тросов, установлено более 108 тыс. новых изоляторов. Также планируется ремонт 3,7 тыс. км ЛЭП, расчистка от растительности 56,7 тыс. гектаров просек для предотвращения аварий вследствие низовых пожаров.

Кроме того, в 2019 году в рамках реализации инвестиционной программы ФСК ЕЭС выполнит ряд крупных мероприятий, прямо влияющих на надежность электроснабжения потребителей. В том числе планируется ввод в работу новых центров питания Сибири, завершение строительства крупных энерготранзитов на Дальнем Востоке и Северном Кавказе.