Глава "Россетей" Павел Ливинский представил итоги прохождения ОЗП 2018-2019 в рамках Всероссийского совещания Минэнерго России

Деловая сессия
19 апреля 2019, 17:30
Рубрика: Мероприятия
Метки: РОССЕТИ, МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Генеральный директор «Россетей» отметил, что прохождению ОЗП предшествовала большая подготовительная работа.
По его словам, была изменена целевая модель ликвидации технологических нарушений. Новый подход позволил снизить время восстановительных работ. Это касалось и времени выдвижения бригад к месту аварии, и времени подключения резервных источников снабжения. В результате среднее время восстановления электроснабжения было снижено с 3 до 2 часов.
Особое внимание уделялось отработке практических навыков взаимодействия и ликвидации инцидентов. В 30 регионах присутствия холдинга проведены масштабные учения энергетиков. Первые Всероссийские учения состоялись в Дагестане. Особый акцент был сделан на таких регионах как Тверская область, Красноярский край, Республика Карелия.
В целом, готовность к проведению восстановительных работ во время ОЗП обеспечивали 9 911 подразделений в составе 49 413 человек, укомплектованных автомобильной и специальной техникой – 23 073 единицы. К оперативному применению были готовы 5 566 резервных источника снабжения электроэнергии.
В период ОЗП 2018-2019 был зафиксирован рост на 12% числа опасных метеорологических явлений, но, несмотря на это, количество массовых отключений электроснабжения удалось снизить более чем в 2 раза, с 26 до 11.
Особо сложные погодные условия минувшей зимой наблюдались в Северо-Западном и Южном федеральных округах, но благодаря превентивным мерам были минимизированы объемы и длительность нарушений.
В целом по итогам ОЗП количество технологических нарушений в сети 110 кВ и выше снизилось на 10 %, а показатель средней продолжительности прекращения передачи электроэнергии на точку поставки сократился на 47%.
Павел Ливинский отметил, что итоги прохождения ОЗП уже были тщательным образом проанализированы, реализуются целевые программы повышения надежности.
Впервые по итогам ОЗП на основе показателей удельной аварийности и средней длительности перерывов электроснабжения сформирован интегральный рейтинг 50-ти лучших и 50-ти худших районов электрических сетей, а также 64 филиалов распределительных сетевых компаний.
На основе данных рейтингов, в рамках подготовки к ОЗП 2019-2020, внесены изменения в планы технического обслуживания и ремонтов с перераспределением финансирования.
«При этом дополнительные финансовые средства не являются краеугольным камнем. Важны применение новых управленческих практик, изменение бизнес-процессов, внедрение инновационных технологий, ответственная кадровая политика, а также учения. Это те направления, по которым мы будем работать для повышения эффективности», - подчеркнул Павел Ливинский.
Глава «Россетей» отдельно остановился на важности работы по консолидации электросетевого комплекса.
«Крайне важно формировать институт уполномоченных сетевых компаний. Безответственные и не вкладывающие в надёжность территориальные сетевые компании, существующие за счёт региональной тарифной надбавки, должны уходить с рынка. Это необходимо закрепить на законодательном уровне. По сути, сегодня безответственные ТСО угрожают единству и целостности энергосистемы», - отметил глава «Россетей».